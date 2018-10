Handbal. AHC Dunărea, meci la sala Polivalentă cu CSM Făgăraş

Meciul va avea loc la sala Polivalentă Ion C Neagu, de la ora 18.00. Intrarea se face pe bază de abonamente sau bilete cu valoarea de 10 lei. La tribuna oficială biletul are valoarea de 50 lei. Al patrulea meci pe teren propriu pentru AHC Dunărea Călăraşi în actuala ediţie a Ligii Naţionale aduce un adversar incomod, care în ultima etapă a câştigat, 27-20, meciul cu HC Buzău. CSM Făgăraş ocupă locul 10 in clasament, cu 3 puncte, iar AHC Dunarea ocupă locul 9, cu 6 puncte obţinute în cinci etape.