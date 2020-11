Fostul primar al Călăraşiului, ucis de COVID-19, a fost declarat cetăţean de onoare post-mortem

Daniel Ştefan Drăgulin, primar la Călăraşi timp de două mandate, în perioada 2012-2020, a fost răpus de noul coronavirus pe data de 12 octombrie. După decesul său, noul edil al oraşului, Marius Dulce, a anunţat că va iniţia o hotărâre de Consiliul Local prin care acesta va fi declarat cetăţean de onoare post-mortem.

“Niciodată nu m-am gândit că-mi voi începe mandatul într-o astfel de conjunctură nefericită. N-am crezut că Dan Drăgulin, primar al municipiului Călăraşi, va pleca atât de repede la cele sfinte. Am sperat până în ultima clipă că se va face bine. Mai avea multe de spus în politica locală. Dar dacă Dumnezeu aşa a decis...Am fost marcat de cele întâmplate. Am lucrat împreună, am colaborat atât în cadrul Primăriei cât şi în Consiliul Local. În două rânduri am fost adversari, poate că au existat şi anumite disensiuni între noi însă lucrurile astea nu mă împiedică să propun în prima şedinţă de lucru a noului Consiliu Local spre aprobare Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare post mortem lui Dan Drăgulin,” a declarat Dulce.

De asemenea, acesta a mai spus că, în semn de preţuire pentru munca depusă de Daniel Ştefan Drăgulin, va propune consilierilor ca bazinul construit în incinta Complexului Sportiv Dunărea să-i poarte numele. “Ba mai mult voi propune consilierilor locali ca Bazinul de înot să-i poarte numele. E vorba de un proiect care s-a născut în timpul mandatelor sale şi la care şi-a adus contribuţia. Dincolo de bătăliile politice derulate cu precădere în timpul campaniilor electorale, să nu uităm să fim oameni,” a explicat Marius Dulce. În domeniul administraţiei locale, Daniel Ştefan Drăgulin a lăsat în urmă zeci de proiecte în curs de derulare, reuşind să atragă fonduri europene în valoare de 50 de milioane de euro.

Daniel Ştefan Drăgulin, de 59 de ani, s-a stins pe 12 octombrie, după o luptă crâncenă pe un pat de spital. Edilul de pe malul Borcei s-a infectat cu COVID-19 în timpul campaniei electorale. Din nefericire, medicii de la Institutul Matei Balş nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Drăgulin era preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL Călăraşişi a fost primar al municipiului de pe malul Borcei în perioada 2012-2020. Diabetul, afecţiunea de care suferea de mai mulţi ani, dar pe care îl ţinea sub control, i-a grăbit sfârşitul.

