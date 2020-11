Fostul comandant al pompierilor, ucis de  COVID-19, înhumat pe 8 noiembrie. Unde va fi depus col. Daniel Gheorghe Popa

Sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 14.00, trupul neinsufletit al colonelului va fi depus la Capela Cimitirului Central din municipiul Călăraşi. Intrarea către capelă se va face prin poarta de acces de pe strada Sloboziei, iar ieşirea pe poarta de acces de pe strada Ion Heliade Rădulescu. Toţi cei care vor dori să aducă un ultim omagiu celui care a fost colonelul Daniel Gheorghe Popa sunt rugaţi să respecte circuitele, sp păstreze distanţarea socială şi să poarte mască de protecţie.

Slujba de inmormantare va avea loc în ziua de duminică, 8 noiembrie, ora 12.30, la Biserica Cimitirului Central, iar inmormantarea în Cimitirul Eroilor din municipiul Călăraşi.

Daniel Gheorghe Popa, care împlinise 57 de ani în luna iunie, a murit pe patul spitalului, pe 4 noiembrie, după ce a fost infectat cu COVID-19. Pentru salvarea sa, persoanul medical a depus toate eforturile, însă virusul a făcut ravagii în organism. Colonelul Popa a fost internat iniţial la spitalul din Constanţa, însă starea sa s-a agravat. A fost transportat cu elicopterul la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, dar viaţa nu i-a mai putut fi salvată. Colonelul Gheorghe Popa, care în luna decembrie urma să fie avansat la gradul de general, s-a stins miercuri dimineaţă, 4 noiembrie. În luna iunie împlinise 57 de ani.Şi soţia colonelului Popa a fost infectată cu COVID-19. În prezent, aceasta se află în spital, sub tratament

După 12 ani în care s-a aflat la conducerea ISU Călăraşi, în vara anului 2016, col. Daniel Gheorghe Popa a fost detaşat să asigure comanda unităţii la ISU Dobrogea. Daniel Gheorghe Popa a ocupat din anul 2001 funcţia de comandant al Grupului de Pompieri din Călăraşi, iar din anul 2004 a deţinut funcţia de inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi.

Cu o experienţă de peste 30 de ani în MAI, Daniel Gheprghe Popa este absolvent al Şcolii de ofiţeri activi a Ministerului de Interne (promoţia 1985, arma „Pompieri”) şi al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti (1996).

Despre profesia sa, col. Daniel Gheorghe Popa spunea că este prima lui dragostea şi aşa va rămâne pentru totodeauna. "Acestă meserie are un caracter profund umanitar pentru că salvăm viaţa omenilor. Este ceea ce ştiu eu să fac, de 30 de ani fac numai lucrul acesta. Nu neapărăt comandă, ci numai la pompieri şi numai în Călăraşi. Este o profesie care mi-a plăcut şi chiar dacă am avut ocazia să o schimb, nu am vrut", declara col. Popa într-un interviu pentru presa locală din Călăraşi în anul 2015. În plan familial, col. Popa era un om împlinit. De mai bine de 3 decenii era căsătorit cu aceeaşi femeie şi au împreună un fiu.