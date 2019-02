Florin Brişan, Dunărea: Tribune pline la meciul cu Dinamo, 800 de suporteri vin din Capitală

Oamenii s-au grăbit deja să-şi achiziţioneze bilete. „Noi am pus începând de joi, 14 februarie, bilete în vânzare pentru meciul cu Dinamo. Se pare că interesul este cel puţin la fel de mare din partea spectatorilor ca şi la meciul cu Steaua. Încă din prima zi, am avut un aflux de spectatori. Am fost deja anunţaţi că sectorul oaspeţilor va fi plin. Dinamo a anunţat că vine la Călăraşi însoţită de 800 de suporteri, capacitatea noastră maximă. Sperăm să obţinem maxim din acest meci, atât din punct de vedere sportiv, cât şi din punct de vedere al reţetei financiare şi să putem să ne îmbunătăţim cumva bugetul clubului. Ne aşteptăm la o sărbătoare a fotbalului călărăşean”, a declarat preşedintele executiv al Dunării, Florin Brişan. Şi pentru acest meci, conducerea Dunării va oferi invitaţii copiilor din judeţ, care nu au posibilitatea să-şi achiziţioneze bilete, pentru a urmări live partida de duminică.

