Femeia care şi-a salvat afacerea în vreme de pandemie. „Am considerat iniţial că o atitudine responsabilă este să închid“

Nicoleta Dănuleasa, 44 de ani, de profesie inginer, este sufletul companiei, iar despre colegi spune că fac parte din familie. Sunt tineri, ambiţioşi, entuziaşti, optimişti. Nu s-au lăsat învinşi de pandemie. Şi-au reorganizat activitatea şi au creat un plan prin care să salveze vieţi, dar şi reuşească să supravieţuiască în această perioadă critică. Când a realizat necesitatea vizierelor, Nicoleta Dănuleasa a trecut la crearea lor şi a început imediat producţia.



„Este o perioada foarte grea pentru antreprenori. O perioadă cu care niciunul dintre noi nu ne-am confruntat. Dar, ca în orice criză, există, dacă o priveşti realist şi fără panică, soluţii. Iniţial, am considerat că o atitudine responsabilă este să închid atât magazinul, cât şi atelierul de producţie. După câteva zile de izolare, am realizat dimensiunea crizei care se anunţa şi mi-am dat seama că dacă nu ne "omora" virusul, sigur economic vom avea probleme mari. Totuş, responsabilitatea faţă de angajaţii mei a fost dublată de responsabilitatea pe care trebuie să o avem cu toţii faţă de semenii noştri.

La SC GIP SRL am creat o echipă, suntem o familie extinsă şi fiecare dintre noi avem acasă de întreţinut alţi membri de familie, avem de plătit credite, facturi. Atunci m-am gândit că trebuie să fac ceva. Dar ce? Doream să fac ceva care să ajute în această perioada dificilă. Am văzut în mediul online aceste viziere. Era destul de complicat de produs. Am hotărât să începem munca şi să producem o vizieră uşoară, am văzut viziere grele din plexiglas care purtate timp îndelungat ar fi mai degrabă inconfortabile şi nicidecum utile, şi accesibilă ca preţ. Aşa am ajuns la acest model al nostru.



Primele sute de produse le-am donat la Ambulanţa Călăraşi, la Crucea Roşie şi Secţiilor din prima linie a Spitalului Judeţean Călăraşi, la spitalul suport Covid 19- Olteniţa, Spitalul Fundeni, , spitalul Fundeni, Institutul Matei Balş, spitalul Galaţi- secţia copii, spitalul Marie Curie. Continuăm cu donaţiie, iar vizierele vor ajunge şi Spitalul Târgu Mureş. Donaţia de suflet rămâne Spitalul Marie Curie unde le-am donat viziere imprimate cu personajele desenelor animate, atât copiilor, cat si cadrelor medicale. Împreună cu voluntari de acolo ne-am adus şi noi contribuţia la bucuria copiilor de pe secţia Oncopediatrie prin tricouri inscripţionate cu mesajele Totul va fi bine şi Hristos a inviat!”, explică Nicolaeta Dănuleasa.



Viziera pe care a gândit-o este uşoară din pvc rigid, transparent, din materiale pentru exterior rezistente şi care se poate dezinfecta şi refolosi, cu un mesaj care să ne menţină pozitivi.

Sute de viziere au fost donate

Ideea de a face donaţii a fost inspirată de un client din Bucureşti care a rugat-o să trimită comanda direct la Spitalul Marie Curie, iar factura de livrare la adresa lui. Recent am primit o comandăde viziere de la un client din Bucureşti. Până aici nimic neobişnuit. Discutăm detaliile despre număr de bucăţi, culori etc. Însă primim o cerere specială: să trecem în factură inclusiv transportul. Primim şi explicaţia: Ştiţi eu le donez la Marie Curie (Budimex) la secţia de oncopediatrie. Aş dori plata la mine şi livrarea coletului direct la spital fără a avea de plătit ceva când ajunge coletul pe secţie. Vorbesc la telefon cu domnul în cauză, aflu că face voluntariat de 7 ani. Rezolvăm, trimitem coletul. La scurt timp, în toată treaba şi agitaţia primesc poze. Mă opresc din lucru şi le privesc.





Simt o mare bucurie şi împlinire sufletească a rodului muncii noastre. Cât de minunate sunt cadrele noastre medicale! Sănătate şi putere de muncă, să aveţi grijă de copilaşi! Ei sunt eroii mei, povesteşte Nicoleta emoţionată. Preţul unei viziere confecţionate la Călăraşi este de 10 lei, iar comenzile se fac online. Compania care are 7 angajaţi reuşeşte să producă zilnic 2.000 de viziere. „Preţul iniţial a fost de 16 lei, era o lipsă a materialelor la nivelul furnizorilor din întreaga ţară şi le-am cumpărat la preţuri mai mari, dar pe măsură ce s-au reglat stocurile şi preţul materialelor a scăzut, atunci am scăzut şi noi preţul la 10 lei., spune antreprenoarea din Călăraşi.

O experienţă inedită



Pozitivă, perseverentă şi hotărâtă în ceea ce face, Nicoleta Dănuleasa nu s-a lăsat învinsă de greutăţi. De altfel, întreaga activitate a companiei pe care o coordonează de 18 ani este dovada că face totul cu pasiune şi mult simţ de răspundere. Munca la GIP înseamnă zâmbet, voioşie şi bună dispoziţie. „Înconjuraţi de stickerele personajelor din desene animate, echipa de la GIP, a lucrat viziere pe care le-a donat copiilor şi cadrelor medicale din Spitalul Marie Curie - Budimex. Este o experienţă inedită pentru noi, pe care sunt convinsă că o vom perfectiona. Ne dorim ca totul să fie bine, să trecem sănătoşi peste această perioadă dificilă. După, intenţionăm să investim în aparatură şi noi tehnologii, să ne dezvoltăm”, explică Nicoleta Dănuleasa.



Ca în orice început, antreprenoarea spune că au existat probleme. A avut răbdare şi pentru că şi-a dorit din tot sufletul acest lucru a reuşit. “Important a fost prototipul şi materia primă care devenise o problemă a furnizorilor noştri. Apoi totul a decurs foarte rapid. Mai rapid decât reuşeam noi să producem. Cererea a fost foarte mare şi timpul foarte scurt. Am accesat online-ul pentru vânzări şi totul s-a implementat din mers. Peste tot în lume există cerinţă în momentul de faţă. Dar este necesar ca totul să fie organizat, e nevoie de decizii rapide, e nevoie ca statul să intervină prompt pentru încurajarea şi sprijinirea economiei.





Avem oameni buni, avem posibilităţi dar statul întodeauna e cu un pas în urma nevoilor, oportunităţilor. Eu am reusit să salvez locurile de muncă, chiar am creat şi alte posturi, să funcţionez fără sprijin din partea statului, dar câţi au reuşit?, explică antreprenoarea din Călăraşi.

Să nu aştepte totul de la stat

În contextul actualei situaţii economice generate de pandemia de coronavirus, Nicoleta Dănuleasa are un sfat pentru toţi antreprenorii. Îi îndeamnă să găsească soluţii, să nu se panicheze, să acţioneze pentru a-şi salva afacerea şi locurile de muncă ale angajaţilor. “Să nu aştepte totul de la stat. Ei sunt cei care pot face diferenţa. Să aibă încredere că pot reuşi. Dar doar cu decizii corecte şi acţiune vor putea. Crezul după care acţionez în viaţă este : Omul sfinţeşte locul.



Lumea are nevoie de eroi, eroi de lângă noi, oameni obişnuiţi. Lumea are nevoie de eroi pentru a avea în continuare speranţă. M-au impresionat medicii de la Timişoara, oameni atât de bine pregătiţi, modeţti, cu multă credinţă în Dumnezeu, care şi-au făcut datoria cu responsabilitate şi dăruire. Oameni care nu ies în faţă, în lumina reflectoarelor, dar care sunt adevăraţi coloşi în profesia lor, adevărate repere de omenie, caracter, sacrificiu. Ar trebui să îi preţuim mult mai mult, ajutăm, sprijinim întotdeuna, nu doar în situaţiile de criză când singura speranţă sunt ei.



De asemenea m-au impresionat voluntarii de la Spitalul Marie Curie care, de ani de zile fac aceste acţiuni de ajutorare a copiilor bolnavi, oameni cu posibilităţi financiare nu foarte mari, dar care ajută şi dăruiesc dragoste şi sprijin întotdeauna. Tatal meu obişnuia să îmi spună că există două feluri de oameni pe lume: cei care dau şi cei care iau. Cei care iau e posibil să mănânce mai bine, dar cei care dau dorm mai bine. Din toată această experienţă neplăcută cu noul coronavirus, un lucru îl ştiu sigur: vreau să fac voluntariat”, spune antreprenoarea din Călăraşi (foto jos).