Fata de la ţară care învaţă Jurnalism la London Metropolitan University: Curiozitatea m-a împins unde sunt acum

Ambiţioasă, hotărâtă şi dornică de a învăţa cât mai multe, Elena Amalia Radu, fosta elevă-model de la Liceul Danubius, din Călăraşi, spune că face acum ceea ce a iubit încă din copilărie.





„Am ajuns în Londra din pură curiozitate. Nu fusesem niciodată peste graniţe, însă auzisem de sistemul educaţional din Marea Britanie. În momentul în care m-am informat mai bine despre cursurile universitare din Londra, punând totul în balanţă cu sistemul şi costurile româneşti, am realizat că să studiez în altă ţară ar fi fost mult mai convenabil din punct de vedere financiar.

De ce jurnalism? Uneori şi eu mă întreb asta. Provin dintr-un sat micuţ, cu populaţie îmbătrânită. Am văzut de multe ori cum un device modern, televizorul, poate fi folosit cu scop manipulator la adresa vârstnicilor. Am auzit chiar şi tineri care mi-au zis că, dacă este difuzat la TV, este adevărat. Studiind şi profesând în domeniul media, mi-am spus că dacă TV-ul tot poate manipula societatea, măcar să încerc să o manipulez în bine, să deschid ochii oamenilor. Nu garantez că va fi o reuşită, însă acesta este principalul motiv din spatele dorinţei studiilor mele”, povesteşte studenta din Anglia.

Învăţătura nu înseamnă doar carte

Amalia Radu s-a îndrăgosit de jurnalism în copilărie, iar anii de liceu au însemnat cunoaştere, experienţe, multă muncă şi dăruire. Alături de profesorii săi a descifrat tainele acestei meserii, iar perfecţionarea a însemnat pentru ea universitatea din Londra.

Amalia Radu este studentă la Londra FOTO Arhiva personală A.R.

„Liceul „Danubius” şi cadrele didactice de aici m-au făcut să înţeleg că învăţătura nu înseamnă doar carte, ci înseamnă şi mult voluntariat şi activităţi extracurriculare, din care poţi trage învăţături valoroase. Implicarea mea în Centrul Şcolar şi Cultural de Jurnalism a făcut ca această curiozitate a mea şi atracţie pentru media să devină o pasiune care mai târziu, cel mai probabil va deveni un mod de viaţă.





Doamna Loredana Fulga, cea care a înfiinţat şi coordonat centrul alături de Sorin Danciu, a jucat un rol crucial în dezvoltarea mea ca persoană. Dânsa a stat mereu în spatele meu, împingându-mă dacă era nevoie, pentru a mă ambiţiona să mă perfecţionez şi să merg mai departe. Ea a fost şi prima persoană care a aflat că vreau să studiez în străinătate şi m-a susţinut moral de-a lungul procesului de aplicare la studii universitare”, spune Amalia.





Aici a găsit profesionişti care i-au insuflat dragostrea pentru jurnalism, care i-au ghidat paşii pe drumul pe care a ajuns astăzi.

„România nu îmi poate oferi cadrul dezvoltării“

Bine pregătită şi cu un bagaj solid de cunoştinţe, Amalia Radu nu a avut niciun fel de emoţii când a ales să plece din ţară. Şi-a dat seama că aici nu se poate dezvolta aşa cum şi-ar dori, iar Marea Britanie este ceea ce îi trebuie. Amalia spune că şi-ar dori să se întoarcă acasă pentru a schimba ceva şi chiar dacă a făcut această alegere îşi iubeşte foarte mult ţara. A plecat din comuna Alexandru Odobescu, având în gând un singur scop: să ajungă un jurnalist de succes.

Amalia doreşte să ajungă un jurnalist de succes FOTO Arhiva personală A.R.

„Nu am ales să continui studiile în România pentru că am simţit că drumul meu şi al României trebuie să se despartă pentru puţin timp. Cred cu tărie că, în momentul actual, România nu îmi poate oferi cadrul necesar dezvoltării mele personale şi profesionale, pe când Londra deja a deschis multiple uşi pentru mine. Londra înseamnă schimbare, înseamnă nou, înseamnă modernizare.





Nu mă înţelegeţi greşit, îmi iubesc ţara, însă ea momentan nu-mi poate oferi suport şi nu o învinovăţesc pentru asta. Aşa cum mulţi au rămas în ţară pentru a aduce schimbare, eu am ales să plec pentru ca mai târziu să aduc schimbarea la rândul meu. E o mare diferenţă între presa din România şi presa britanică. Totul este schimbat, de la modul cum scrii un articol, la modul în care un ziar este redactat, să nu mai vorbesc de salarii”, povesteşte studenta.

„A fost destul de dificil să mă acomodez“

Plecarea în străinătate îi oferă altă viziune, o experienţă nouă, dar şi avantajele de a fi într-o metropolă cu numeroase oportunităţi. Nu i-a fost teamă că nu se va acomoda, nu s-a gândit că va fi departe de părinţi, a făcut acest lucru cu scopul de a se dezvolta, de a beneficia de cea mai bună educaţie în materie de jurnalism.

„Nu pot spune că m-am acomodat rapid, însă nici cel mai greu lucru din lume nu a fost. Din cauza lockdown-ului ce a urmat a fost destul de dificil să mă acomodez şi să cunosc oraşul, însă am găsit o mică evadare în natura din jurul Londrei. La început credeam că orele online vor fi cel mai greu aspect pe care aveam să îl întâmpin, însă s-au dovedit şi ele destul de plăcute datorită profesorilor. Îmi lipseşte interacţiunea umană, însă mă simt norocoasă că am profesori care înţeleg că e greu pentru toţi. Aproape mi-au fost atât familia, cât şi prietenii”, spune Amalia Radu.

La Londra, Amalia locuieşte alături de sora mai mare şi familia acesteia FOTO Arhiva personală

În prezent, călărăşeanca locuieşte la Londra, însă nu singură, ci alături de sora şi cumnatul său, care au luat-o sub aripa lor: „Din nefericire, bursă nu am şi e destul de greu să obţii una ca student european, însă am beneficiat încă de la început de <student loan>, un împrumut guvernamental pentru care poţi aplica pentru a-ţi plăti studiile de licenţă. Mă aflu la Londra din septembrie, însă dorinţa mea de a studia peste hotare a început undeva la jumătatea clasei a XI-a. Încă de atunci mama m-a susţinut. Tata n-ar fi vrut să mă lase să plec departe de el, însă a realizat că România nu e pentru mine momentan. Încă de când le-am dat vestea, ei m-au susţinut neîncetat din toate punctele de vedere“, povesteşte studenta.

„Am primit întotdeauna felicitări şi laude“

Ca să ajungă la această performanţă, de a fi adminsă la universitate în Londra, Amalia nu a făcut sacrificii. Spune că a învăţat constant, a citit mult, s-a documentat şi a luat învăţătura în serios. Întotdeauna i-a plăcut să se implice cât mai mult în diverse activităşi, să experimenteze noi începuturi, să înveţe de la cei mai buni.





“Poate muţi vor fi surprinşi de răspunsul meu, însă eu nu consider că am făcut nimic special faţă de ce ar fi putut face alţii de vârsta mea. Totul a constat în a pune întrebările potrivite persoanelor potrivite şi a cere ajutorul atunci când aveam nevoie de el. De fapt, după ce am fost admisă în Londra, mi-am spus că e poate chiar de zece ori mai simplu decât îmi imaginam. Am primit întotdeauna felicitări şi laude pentru realizările mele, însă eu nu consider neapărat că le meritam, poate pentru că nu am făcut nici vreun sacrificiu major. Toată munca mea reprezintă, de fapt, ceva ce îmi place şi am iubit de mică. Curiozitatea m-a împins unde sunt acum, atâta tot“, mărturiseşte ea.

Jurnalistul să se afle în slujba publicului, nu împotriva lui

Planurile sale de viitor ţintesc o carieră în jurnalism, iar de pe acum nu ştie să spună când şi dacă va reveni în România. „Ştiţi cum e, atunci când pleci spui că te întorci cândva, că eşti departe pentru puţin timp, însă apoi cunoşti o altă cultură, o altă lume, poate mai bună, şi-ţi e greu să mai dai înapoi. După terminarea studiilor de licenţă, sau poate chiar din timpul studiilor, aş dori să îmi pun amprenta undeva. Dorinţa mea cea mai mare ar fi să lucrez într-un domeniu jurnalistic care să-mi permită să vorbesc liber despre schimbarea climatică, poluare, abuzul asupra animalelor, foametea globală etc, însă acest lucru rămâne de văzut“, explică tânăra.

Amalia Radu, la Londra FOTO Arhiva personală

Despre calităţile pe care trebuie să le aibă un jurnalist, Amalia Radu este foarte exigentă.





„Dintre toate calităţile posibile, aş putea numi trei care să fie „cele mai bune”: neutralitate, imparţialitate şi transparenţă. Consider că un jurnalist ar trebui să aibă un set de principii şi valori proprii, personale, care, în conformitate cu munca acestuia, să ajute jurnalistul să se afle în slujba publicului, nu împotriva lui. De fapt şi de drept, pentru asta a fost inventat jurnalismul: pentru a veni înaintea publicului şi a prezenta realitatea. Modernizarea a adus schimbările ei, mai mult sau mai puţin bune“, arată Amalia.

