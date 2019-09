Eleva genială care le predă copiilor: „Mereu am considerat că, dacă nu fac ce-mi place, îmi trăiesc viaţa superficial“

Alina Bucur (17 ani) este o elevă-model la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“ din Călăraşi: a terminat clasele a IX-a şi a X-a cu 10 pe linie, a participat de cinci ori la fazele naţionale ale unor concursuri de limba română, în 2017 fiind premiată cu o menţiune în cadrul Concursului Naţional de Cultură şi Spiritualitate Românească şi a obţinut premii la nivel judeţean şi la olimpiade ce ţin de alte discipline, precum limba engleză şi limba franceză.





Alina spune că nimeni nu a obligat-o niciodată să înveţe, pur şi simplu, a fost o pasiune pe care a dezvoltat-o încă din copilărie, atunci când a început să înveţe limba engleză.







„Din experienţa mea de elev care nu a avut neapărat probleme, dar a fost martor la numeroase nedreptăţi şi erori ale sistemului de învăţământ, consider că cel mai important lucru nu este ca un copil să recite impecabil o lecţie din manual sau să aibă note de 10 la toate materiile, ci mai degrabă să i se ofere şansa să descopere drumul care i se potriveşte cel mai bine şi să fie încurajat să îşi urmeze visurile indiferent de riscuri, iar în cazul meu, mă bucur că au existat persoane care să mă susţină în această privinţă“, spune adolescenta.

Word Fishing şi Duck Truck Production

Alina îşi dedică aproape tot timpul liber activităţilor de voluntariat, din dorinţa de a interacţiona cu oamenii, de a trăi noi experinţe, dar şi pentru a-şi dezvolta abilităţile. Unul dintre proiectele la care ţine cel mai mult este cel de la şcoala „Best Academy“, unde le predă engleza unor copii cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani.



„Mi-a plăcut întotdeauna ideea de a lucra cu copiii şi am încercat să mă implic cât de des am putut în activităţi care presupuneau interacţiunea cu cei mici. În momentul în care mi s-a oferit şansa de a participa la cursurile de vară de la şcoala Best Academy, am acceptat invitaţia cu entuziasm.







Anul trecut am petrecut două săptămâni alături de peste 50 de copii, repartizaţi pe grupe în funcţie de vârstă şi de nivelul de cunoaştere a limbii engleze, iar cu ajutorul doamnei Adela Barz am reuşit să dobândesc noţiuni importante în domeniul pedagogiei şi abilităţi de comunicare şi convingere care mi-au fost de folos în relaţia profesor-elev.







Vara aceasta, cursurile au durat patru săptămâni şi, având «lecţiile învăţate», am avut libertatea de a propune şi coordona activităţi pe care copiii le-au îmbrăţişat cu drag. Am desfăşurat foarte multe activităţi, de la Word Fishing, care presupunea dobândirea unui vocabular mai vast, şi până la Duck Truck Production, în cadrul căreia au fost învăţate tehnici de negociere şi cei mici şi-au descoperit potenţialul de viitori antreprenori. Modulul de engleză a fost completat de un altul bazat pe activităţi precum actoria, oratoria, gastronomia şi lucrul manual. Timpul petrecut alături de micuţii elevi m-a ajutat şi pe mine să descopăr foarte multe lucruri noi, să învăţ câteva ceva de la ei în fiecare zi“, mărturiseşte Alina Bucur.

Bursă la Oxford

Vara aceasta, Alina a avut şansa de a ajunge pentru o săptămână la una dintre cele mai importante universităţi din lume. A fost admisă, alături de alţi 23 de tineri din România, în proiectul „Oxford for Romania Summer School“, care îşi propune să aducă tinerii cu potenţial academic, dar cu resurse materiale limitate pentru a experimenta viaţa de student în Anglia şi a participa la cursuri de toate felurile.

Ursuleţi cu bucurie, campanie umanitară

Pe lângă programul de voluntariat la şcoala „Best Academy“, tânăra a mai avut o iniţiativă: a dat startul unei campanii umanitare intitulată „Ursuleţi cu bucurie“, care îşi propune realizarea unor ursuleţi din prosoape, umpluţi cu resturi de materiale textile, urmând ca aceştia să fie donaţi copiilor din medii defavorizate. Spune că astfel îmbină nevoia de a recicla cu aceea de a-i ajuta pe cei din jur. Proiectul este în plină desfăşurare şi, cu ajutorul unei echipe de voluntari şi datorită donaţiilor familiilor şi prietenilor, a realizat deja primul lot de jucării.





„De asemenea, proiectul «Ursuleţi cu Bucurie» a fost selectat printre cele şase idei din cadrul unui Hackathon, care vor fi dezvoltate după întoarcerea de la şcoala de vară, astfel încât campania umanitară concepută la Călăraşi se va răspândi rapid în toată ţara şi mult mai mulţi copii se vor putea bucura de jucăriile confecţionate de noi cu atâta dragoste“, povesteşte eleva.

Ambasador în cadrul programului GROW

Acestea sunt însă doar câteva dintre activităţile în care s-a implicat, fără să neglijeze şcoala. „Am participat la un modulul LMT – «Liderii Mileniului Trei» – axat pe dezvoltare personală, în urma căruia am realizat că prin încredere, pasiune şi determinare pot aduce o schimbare în România, am fost ambasador în cadrul programului «GROW» şi am întâlnit persoane din alte ţări, care mi-au inspirat o puternică dorinţă de a duce mai departe ideile descoperite prin discuţii şi activităţi interactive şi am luat parte la proiectul EPAS – «European Parliament Ambassador Schools», care se bazează pe promovarea valorilor europene şi a unor concepţii solide şi inovatoare în rândul tinerilor, asigurându-se de formarea unei noi generaţii de lideri bine pregătiţi şi informaţi.







Recent, am participat ca traducător voluntar la Festivalul Internaţional de Folclor «Hora Mare», o experienţă din care am avut multe de învăţat şi care mi-a confirmat încă o dată faptul că mai mulţi oameni mici din mai multe locuri mici pot face o schimbare mare“, îşi enumeră numeroasele activităţi Alina Bucur.

Vrea o carieră în învăţământ sau relaţii publice

Responsabilă şi ambiţioasă, Alina ştie deja spre ce tip de carieră se va îndrepta. I-ar plăcea să profeseze în învăţământ sau în relaţii publice, dar încă nu este decisă dacă va rămâne în ţară. „Opţiunile pe care le am şi care mi se pot oferi sunt multe, însă mereu am considerat că, dacă nu fac ceva ce îmi place, îmi trăiesc viaţa superficial. Mi-ar plăcea, deci, să am o carieră în învăţământ sau în relaţii publice, combinând-o totodată cu pasiunea mea pentru scris. Din acest punct de vedere, România este oarecum restrictivă, mi-ar putea pune beţe în roate. Mi-aş dori foarte mult să îmi continui studiile în ţară şi să particip activ la schimbarea pe care mi-o doresc atât de mult, însă mă tem că acest lucru nu va fi posibil tocmai din cauza întârzierii continue a acestei schimbări. Prin urmare, iau în considerare şi urmarea unor cursuri de specialitate într-o altă ţară, dar sufletul meu va rămâne întotdeauna aici şi gândurile îmi vor zbura mereu către locul pe care îl numesc «acas㻓, mărturiseşte eleva din Călăraşi.

Lucrează la un roman

Pe lângă toate activităţile de voluntariat, campanii umanitare şi burse, Alina are timp şi să scrie. A început în copilărie, la 7 ani, când îşi aşternea gândurile într-un jurnal. „Consider că am trăit deja o multitudine de experienţe care au ajutat la formarea mea ca individ responsabil în societate. De când eram mică am avut o pasiune pentru a descoperi lumea şi nu am renunţat niciodată la aceasta, fixându-mi întotdeauna obiective care să îmi permită să învăţ încontinuu lucruri noi. Am avut mereu o înclinaţie către arta de toate felurile şi aceasta s-a materializat în timp într-o pasiune uriaşă pentru scris.







De la 7 ani am început să-mi transcriu gândurile pe foaie, pornind de la basme pentru colegii mei de clasă şi ajungând în timp la poezii, nuvele şi articole de blog. În plus, mereu am fost interesată de ce se întâmplă în jurul meu: de la animale abandonate la familii nevoiaşe, de la nivelul de curăţenie din oraşul meu şi până la catastrofele care se întâmplă zilnic la nivel global, toate acestea m-au determinat să încerc să contribui cu tot ceea ce îmi stă în putinţă la producerea unei schimbări care, deşi poate părea foarte îndepărtată, este cu siguranţă realizabilă“.





În prezent, lucrează la un roman, încurajată de Simona Mihai, actuala sa profesoară de limba română, care este întotdeauna dispusă să îi acorde o părere sinceră şi un sfat prietenesc, fără de care spune că nu ar fi reuşit să se autoperfecţioneze.

Are o strategie de învăţare

Alina este apreciată de profesorii săi pentru că, deşi are o multitudine de activităţi extraşcolare, niciodată nu a neglijat învăţatul. Totuşi, rezultatele ei bune la şcoală nu vin ca urmare a unui studiu extrem de îndelungat acasă, nu nu petrece atât de mult timp pe cât s-ar crede stând cu cărţile în mână.





„Sunt genul de elev care reţine cea mai mare parte din informaţie din clasă, iar acasă nu fac decât să recitesc eventual lecţia pe care o am în caiet. Dacă îmi place în mod deosebit o materie, de multe ori nu este nevoie să mai fac nici măcar asta, pentru că pur şi simplu sunt interesată într-atât de mult de ceea ce se discută, încât nu îmi poate distrage nimic atenţia. Din clasa a cincea mi-am dat seama că am o înclinaţie spre lingvistică şi istorie, iar lucrurile nu s-au schimbat, chiar dacă anii au trecut. Continui să particip la concursuri şi olimpiade la limba română şi limba engleză şi continuă să mă pasioneze istoria popoarelor, în special cea a românilor. Am învăţat, totodată, să filtrez informaţiile pe care le acumulez la şcoală şi, astfel, chiar dacă nu îmi place prea mult o materie, reuşesc să reţin lucrurile de bază şi să obţin note bune la teste, deşi sunt conştientă că nu îmi vor fi de folos în ceea ce vreau să fac în viitor“, explică Alina Bucur strategia ei de învăţare.

