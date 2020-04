Educatoarea pasionată de motoare şi de muzica rock, care face din izolare o plăcere. „Aduc mici bucurii celor din jur, nu simt când trece timpul“

Cine o cunoaşte nu îşi poate închipui că Dana Soare stă într-un fotoliu şi croşetează cât e ziua de lungă. În oraş este recunoscută după motocicleta pe care o conduce, dar şi pentru vestimentaţia extravagantă: bocanci, geacă şi pantaloni din piele, unghiile vopsite în negru. Niciodată nu ratează concertele din Vama Veche sau din cluburile din Bucureşti. De mai bine de 30 de ani este dascăl la Călăraşi, iar dragostea pentru copiii din zeci de generaţii şi pasiunea pentru meseria pe care şi-a ales-o au făcut-o celebră. Creativă, neobosită şi mereu în căutarea ineditului, pentru Dana Soare, 54 de ani, izolarea din această perioadă a venit ca un trăsnet.

„Cine mă cunoaşte, ştie că nu pot sta locului o secundă. Este dificil pentru mine, fiind o persoană foarte activă să stau în casă. Parcă pierd vremea şi îmi pare rău”, povesteşte educatoarea.

Ca să-şi umple timpul în mod plăcut a început în urmă cu 3 săptămâni să creeze tot felul de obiecte din materiale reciclabile. A făcut flori din cartoane de ouă şi tot felul de decoraţiuni pentru Paşte din deşeuri. „Mi-am ocupat timpul frumos şi am redus şi cantitatea de resturi menajere care se strâng într-o locuinţă. Ies din casă o dată sau de două ori pe săptămână pentru aprovizionare”, spune Dana Soare.

Ideea croşetării botoşeilor i-a venit în timp ce se gândea la femeile care în această perioadă critică sunt în spital, aşteptând să nască. „Sunt nişte eroine şi prin gestul meu încerc să le aduc bucuria, speranţa şi încrederea că totul va fi bine de aici înainte. Îmi sunt foarte dragi copiii, de aceea am început să croşetez botoşei cu formă de puişori.

Am sunat o colegă de şcoală generală care lucrează ca asistentă la spital şi am întrebat-o cam câţi copii se nasc într-o lună la Călăraşi. Aproximativ 50 sunt, deci, am de croşetat 100 de botoşei. Mi-am cumpărat rolan şi în câteva ore am reuşit să fac 5 perechi. În acest mod nici nu simt când trece timpul, e o plăcere pentru mine să aduc mici bucurii celor din jur. Am şi câteva mesaje drăguţe pentru medici şi asistente de la copiii de la grădiniţă, încurajări şi recunoştinţă pentru tot eforturl pe care îl depun”, spune Dana Soare.

Sunt doar eu şi gândurile mele

Pasiunea Danei Soare pentru caii-putere s-a născut în copilărie, atunci când tatăl meşterea motocicleta cu ataş a familiei. „Ştiam tot ce repară şi-mi pusesem chiar o dorinţă de a avea propiul motor când voi fi mare“, îşi aminteşte cu nostalgie femeia. De atunci însă au trecut ani buni şi a reuşit să-şi vadă visul cu ochii. De la un Simson cu ataş a trecut la Yamaha Dragstar. „ Este fabulos să fii tot timpul în aer liber. Simt, atunci când mă aflu pe motor, că sunt doar eu şi gândurile mele. Recunosc, de ce nu ?, că îmi place să admir, dar şi să fiu admirată“, spune educatoarea.

De când are motocicletă, Dana Soare nu pierde niciun concert, vara, în Vama Veche sau în cluburile din Bucureşti, unde îşi dă întâlnire cu alţi pasionaţi ai motoarelor. Iubeşte marea şi petrece cât mai mult timp în aer liber. Pentru că se îmbracă la fel ca o veritabilă motociclistă, educatoarea nu se uită la bani când vine vorba de vestimentaţie. „Mulţi mă văd ca pe o ciudată. În haine din piele, cu diverse brăţări, lanţuri, bocanci în picioare şi cu unghiile vopsite în negru, dar acest lucru nu are de-a face cu pasiunea pentru profesia de dascăl”, povesteşte Dana Soare.

De 30 de ani, dascăl

De mai bine 30 de ani, Dana Soare trăieşte prin şi pentru copii. Meseria de educatoare pe care a ales-o nu a dezamăgit-o în nicio clipă. „Mi-am dedicat copiilor întreaga existenţă. Nu mi-am imaginat vreodată că aş fi putut face altceva. Încă din copilărie am avut o înclinaţie deosebită către profesia de dăscal. Poate că am fost puţin înfluenţată în alegerea acestei meserii şi de mama mea care a fost tot educatoare, însă ştiu sigur că totul a pornit din suflet“, spune educatoarea.

De mai mulţi ani ocupă postul de director la grădiniţa „Ţara copilăriei“, cea mai mare unitate şcolară din judeţ, unde sunt instruiţi peste 300 de copii. Ea spune că nu are nicio reţetă specială pentru a lucra cu micuţii. „. Când ai har şi când îţi place ceea ce faci, totul este posibil. M-am implicat întotdeauna în formarea micuţilor şi m-am bucurat când metodele mele de lucru i-au fascinat. Am învăţat să cânt la chitară datorită copiilor. Mi-a plăcut mereu să lucrez cu ei după metode inedite“, spune, zâmbind, educatoarea.

Muzica folk, pe primul loc

Toate melodiile de la Cenaclul Flacăra, fascinaţia tinereţii sale, au fost aduse în mijlocul prichindeilor. Fiecare serbare sau eveniment important nu putea trece fără ca ea să cânte la chitară împreună cu micuţii pe care îi avea în grupă.

Pe lângă dragostea pentru copii, imediat după absolvirea liceului, Dana Soare şi-a dat seama că iubeşte teatrul.„Am fost cooptată în trupa de teatru a Casei de Cultură şi de atunci am interpretat sute de roluri, majoritatea în piese pentru copii“, mărturiseşte Daniela Soare. De-a lungul anilor, nu a existat rol pe care să-l fi refuzat sau repetiţie de la care să fi lipsit. Niciodată nu spune „nu pot“ sau „nu am timp“. Crede că dacă vrei cu adevărat ceva, reuşeşti să realizezi. A activat şi în corul Camerata Danubii, iar de câtva timp a început să scrie poezie, descoperindu-şi o altă latură artistică.