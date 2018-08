Dunărea-FC Hermannstadt, meci la egalitate la Târgu Mureş

Golul călărăşenilor marcat în primul minut al prelungirilor de Alin Dobrosavlevici. „Am sperat până la capăt. Măbucur că am reuşit să marchez şi să aduc un punct echipei. Am început bine meciul, dar, din păcate, nu ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor noastre în prima repriză şi am făcut destule greşeli în defensivă. Le-am permis astfel celor de la Hermannstadt să aibă acele ocazii de gol”, a spus Dobrosavlevici, citat de site-ul afcdunareacalarasi.ro