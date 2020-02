Dramă într-o familie de romi din comuna Chirnogi a cărei fiică a murit în condiţii misterioase în Anglia. Apel umanitar pentru repatrierea trupului neînsufleţit

În urmă cu câteva zile, Emilia Mirela Păun, din comuna călărăşeană Chirnogi, a fost găsită fără suflare în baia locuinţei din Bradford. Vestea morţii femeii a căzut ca un trăsnet în familia acesteia. Rudele sunt disperate pentru că nu au bani să repatrieze trupul neînsufleţit al femeii. Partida Romilor Călăraşi a lansat un apel umanitar pe o pagină de socializare pentru strângerea sumei necesare aducerii femeii în ţară:

Facem un apel umanitar legat de repatrierea trupului neînsufleţit al unei tinere de etnie romă, din judeţul Călăraşi, decedată în Anglia şi a cărei familie nu-şi poate permite costurile ce implica transportarea acesteia. Prin urmare, punem la dispoziţia dumneavoastră datele de contact ale familiei împreună cu datele de cont pentru donaţii : Dan Marius Cristian telefon 0721522354, cont în euro : RO85RZBR0000060021623752 , cont in lei : RO80BRDE120SV37676291200 SWIFT BRDEROBU , cont in lire sterline : RO31RNCB0099153827410001. Emilia Păun, femeia care a decedat în condiţii misterioase, suferise cu puţin timp în urmă o intervenţie chirurgicală, un chist îi fusese extirpat. S-a simţit bine, a continuat să lucreze, însă, în urmă cu câteva seri, a fost găsită fără suflare în baie de către colegele de apartament. Emilia a lăsat în urmă o fiică, în vârstă de 15 ani. Tragedia este cu atât mai mare, cu cât soţul femeii a murit în urmă cu câţiva ani. Fratele femeii, Dan Marius Cristian a povestit pentru Adevărul că sora sa plecase recent în Anglia pentru a reînnoi actele. "Se operase în urmă cu o lună de un chist şi părea să se simtă bine. A mers în Anglia să-şi rezolve nişte probleme cu actele, pentru că ea lucrase mulţi ani în străinătate, şi atunci s-a întâmplat nenorocirea. Nu ştim mai multe amănunte. Am primit un telefon de la una dintre femeile cu care locuia şi ne-a spus atât: Sora ta a fost găsită moartă în baie. Noi suntem disperaţi acum pentru că nu avem bani s-o aducem acasă. Am făcut demersuri peste tot, aşteptăm", e explicat bărbatul.