Doctoriţa care salvează oameni la capătul lumii. „De la părinţii mei am învăţat empatia încă de mică“

Absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara, unde a făcut şi rezidenţiatul, Alina Torsin lucrează de un an ca medic specialist anestezie şi terapie intensivă în Bucureşti, la un spital privat. „Rezidenţiatul l-am făcut la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu», sub coordonarea profesorului Dorel Săndesc şi a conferenţiarului universitar Ovidiu Bedreag. Am învăţat acolo că eu ca medic contez doar ca să fac bine, să dau tot ce pot pentru salvarea de vieţi. În terapie intensivă sunt cele mai grave cazuri, acolo se dă mai mereu o luptă între viaţă şi moarte“, mărturiseşte tânăra doctoriţă.

„Mi-am dat seama că devin o persoană egoistă“

Alina Torsin şi-a propus încă din copilărie să le ofere oamenilor sprijinul său necondiţionat. „De la părinţii mei am învăţat empatia încă de mică. Îmi amintesc şi acum cum îmi citeau despre misionarii care mergeau prin Africa sau despre David Livingstone şi mereu mi-am propus ca, atunci când voi creşte mare, să-i ajut şi eu pe oameni. Am crescut, priorităţile au fost altele şi am tot amânat. Până anul trecut, când mi-am dat seama că devin o persoana egoistă care se afundă în muncă şi se gândeşte tot mai puţin la ceilalţi. Şi am hotărât atunci să plec în Irak. Şi nu regret deloc. De multe ori m-am simţit utilă în cariera de medic, dar parcă niciodată ca atunci. Şi am decis ca acţiuni de acest gen să facă mereu parte din viaţa mea“, povesteşte medicul Alina Torsin.

În prima experienţă de voluntariat, desfăşurată în urmă cu un an, doctoriţa a stat trei săptămâni în Irak, într-o tabără de refugiaţi, alături de alţi voluntari ai Agenţiei Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA), care organizează campanii umanitare pentru a-i sprijini pe refugiaţi. Acolo a făcut de toate: anestezie, medicină de urgenţă, medicină de familie, a ajutat oriunde a fost nevoie.

În perioada 11 aprilie-2 mai 2019 s-a desfăşurat a 11-a intervenţie umanitară de solidaritate internaţională cu refugiaţii în cadrul proiectului ADRA „Speranţă pentru imigranţi“, de data aceasta în Uganda, Burundi şi Rwanda. 11 voluntari din România, printre care şi dr. Alina Torsin, au oferit asistenţă medicală şi educaţională.

„În luna aprilie am fost în Africa, unde am lucrat într-un spital din Uganda, într-un orăşel din vestul ţării, ca medic anestezist. Din donaţiile pe care le-am făcut spitalului, s-a organizat o tabără medicală, unde aproximativ 700 de persoane au beneficiat de servicii medicale. În Africa am învăţat că timpul stă pe loc, ei sunt foarte relaxaţi in ceea ce priveşte timpul. Mereu când planificam o oră pentru vreo întâlnire, se întâmpla să mai treacă alte una-două ore până să apară ei liniştiţi, ca şi cum aşa ar fi normal“, spune doctoriţa.

Vaccinare împotriva febrei tifoide

Bineînţeles, tânăra doctoriţă şi-a luat toate măsurile de precauţie înainte de a ajunge în Africa. „O condiţie esenţială ce trebuie îndeplinită înainte de a aplica pentru o viză în Africa este vaccinarea împotriva febrei tifoide şi a febrei galbene. Plus tratament împotriva malariei, pe care l-am început cu două zile înainte de a porni la drum, toată perioada cât am stat acolo şi încă o săptămână de la întoarcere. Mulţumim lui Dumnezeu că n-am contractat niciuna dintre aceste boli. Nici eu, nici ceilalţi colegi din echipă“, spune Alina Torsin.

S-a spălat la lighean şi a dormit pe podea

Sărăcia din Africa nu a speriat-o pe doctoriţa voluntară. S-a adaptat condiţiilor de trai şi, chiar dacă alimentele erau puţine, a mâncat cu poftă alături de localnici fasole, cartofi şi orez.

„În Uganda, am fost cazaţi iniţial într-o căsuţă, unde unii au dormit în sacul de dormit direct pe podea, acolo nu am avut apă să ne spălăm şi nici energie electrică. Apoi am fost cazaţi în căsuţa de oaspeţi din campusul universitar, unde aveam în principal apă rece şi ne spălam la lighean. Cu mâncarea a fost destul de greu, pentru că nu eram obişnuiţi cu ceea ce aveau ei şi nu găseam prea multe alimente pentru a găti, dar ne-am descurcat. Avocado a fost nelipsit de la masa noastră. Fasolea, cartofii şi orezul fac parte din alimentaţia lor de bază“, enumeră Alina Torsin.

„Copii şi mame cu HIV întâlneşti peste tot“

Pe lângă sărăcia lucie, le mai umbreşte ceva viaţa locuitorilor din ţările vizitate de dr. Torsin: HIV/SIDA. „Africa este diferită de ceea ce ne închipuim noi. Când am plecat acolo nu aveam o părere reală legat de ce aş putea să văd şi să întâlnesc. Am rămas placut surprinsă de verdeaţa pe care am întâlnit-o la fiecare pas, de culorile frumos armonizate între pământul galben, verdele bananierilor şi cerul de un albastru superb. Mi-au plăcut calmul oamenilor şi vocile şi muzica lor minunată. Dar sunt săraci. Atât de săraci, încât unii nu au ce să mănânce, n-au un loc unde să doarmă sau au o colibă din chirpici de câţiva metri în care dorm poate patru-cinci persoane. Copii malnutriţi şi trişti, copii şi mame cu HIV întâlneşti peste tot în Africa. În spitale am găsit puţine leacuri, dar am întâlnit doctori care cer ajutorul lui Dumnezeu pentru vindecarea bolnavului“, spune cu tristeţe medicul anestezist.

În perioada de voluntariat, o zi a fost dedicată tratării bolnavilor de SIDA într-un sat de lângă spitalul Ishaka. De asemenea, ADRA România a cumpărat şi a oferit mai multe materiale medicale. În Rwanda s-a efectuat o acţiune umanitară în satul Karongi, unde în trecut ADRA a construit o şcoală. La această şcoală au fost donate rechizite şi haine pentru cei 360 de elevi. De asemenea, în Rwanda a fost vizitată tabăra de refugiaţi din Mahama, în care sunt peste 57.000 de refugiaţi din Burundi.

Medicul care a renunţat la tot pentru Africa

Lipsurile materiale şi disconfortul au fost însă compensate de localnicii care au fost destul de prietenoşi cu voluntarii. În fiecare seară veneau în vizită şi cântau împreună până târziu în noapte. „Ei au voci puternice şi melodioase care te apropie de Dumnezeu. Cel mai greu mi-a fost să văd feţele triste şi resemnate ale copiilor bolnavi. M-am întristat şi când am văzut ce saloane aveau, aparatura foarte veche şi medicamente extrem de puţine. Mi-a plăcut mult de directorul medical al spitalului.

Este un medic chirurg asiatic, care de câţiva ani îşi petrece viaţa în diferite locuri din Africa. Un om care a renunţat la el pentru ceilalţi, un om pe faţa căruia vei vedea doar seninătate şi zâmbet, mereu spune o vorbă bună şi se sacrifică pentru oamenii de acolo. Văzându-l pe el, am simţit că-l văd pe Isus şi am rămas ruşinată“, povesteşte emoţionată doctoriţa.

Se pot face donaţii pentru educaţie în Africa

„În Africa, educaţia costă. Încă din clasa I, cursurile se plătesc şi puţini sunt cei care îşi permit să urmeze vreo şcoală. Sunt mulţi studenţi disperaţi care îşi doresc să se dezvolte şi nu îşi permit continuarea studiilor pentru că nu au un sprijin financiar. Chiar zilele trecute mi-au scris câţiva studenţi disperaţi că nu pot să-şi susţină examenele din cauză că nu şi-au plătit taxele. Poate sunt oameni care vor să ajute“, este apelul făcut de medicul Alina Torsin. Donaţiile se pot face pe site-ul : https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Smile-Africa.

