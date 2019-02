Dobrosavlevici a fost lovit cu genunchiul în zona rinichilor de portarul echipei FCSB, Cristian Bălgrădean, la o fază în careul ''roş-albaştrilor". "Am ieşit pe centrare, ne-am ciocnit, îmi pare foarte rău, mai ales că este şi prietenul meu. Am vorbit cu el, mi-a zis că e ok", a declarat Bălgrădean la Digisport. Dunărea a jucat sâmbătă acasă, de la ora 14.00, cu FCSB, meciul încheiindu-se la egalitate, scor. 1-1

