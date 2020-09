Descinderi. Ce au confiscat poliţiştii de la suspecţii de contrabandă cu ţigarete

În ziua de 16 septembrie, oamenii legii, sub supravegherea procurorilor, au efectuat 15 percheziţii domiciliare în judeţelor Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2019 – septembrie, mai multe persoane ar fi achiziţionat, transportat, depozitat importante cantităţi de ţigarete provenite din contrabandă şi ulterior oferite spre comercializare pe raza judeţelor Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa. Poliţiştii au pus în aplicare 8 mandate de aducere, persoanele depistate au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi pentru audieri.

Cercetările vor fi continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă privind colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

