De ce au dispărut roşiile româneşti de pe piaţă. Legumicultor: E mult de muncă, e o legumă pretenţioasă

Roşiile româneşti din culturile subvenţionate de Guvern încep să dispară din pieţe şi din rafturile hipermaket-urilor. Şi asta pentru că producătorii care au beneficiat de subvenţia de trei mii de euro oferită de stat au avut ca termen de valorificare a primei recolte data de 15 iunie. Astfel, următoarea recoltă va ajunge pe tarabe abia în luna august.

La aceasta se adăugă însă şi alte probleme. Nici vremea nu a fost de parte producătorilor, iar calitatea materialul săditor a lăsat de dorit în acest an. Până la o nouă aprovizionare a pieţei cu legume autohtone, românii vor trebui să cumpere roşii din import fără niciun gust, coapte forţat. În pieţele din marile oraşe-Bucureşti, Constanţa, se găsesc ultimele roşii româneşti din culturile subvenţionate cu preţuri cuprinse între 1 şi 5,5 lei.

Comercianţii spun că singurele roşii din import căutate în această perioadă sunt cele din soiul cherry, care au invadat tarabele. O comerciantă spune că "se caută în special la evenimente, nunţi botezuri, mă rog, mese festive. Dacă plouă şi e vremea urâtă preţurile cresc, în funcţie de cum e vremea afară". Până când roşiile de grădină se vor coace, tomatele din import vor fi la mare căutare.

Se coc mai greu

Oana Săvescu, director în cadrul Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România(LAPAR) spune dispriţia de pe pieţe a roşiilor româneşti se datorează coacerii întârziate. „Nu vorbim despre o criză pe piaţă, nu ni s-a semnalat acest lucru, dar pot să vă spun cu siguranţă că roşiile producătorilor români se coc mai greu. Tărănul nu le forţează cu nimic în timpul creşterii, astfel că legumele ajung puţin mai târziu la maturitate”.

Adrian Cocoloş, inginer agronom din bazinul legumicol Olt spune că în acest an a fost cultivată o suprafaţă mult mai mică, iar producătorii s-au orientat către ardei kapia şi vinete, mai puţin pretenţioase decât roşiile. Tânărul este producător de legume şi produce roşii în solar. “Suprafaţa cultivată a fost redusă faţă de anii precedenţi, pentru că roşiile trebuie copilite, săpate, îngrijite, e mult de muncă. Cu toată tehnologia pe care o aplicăm, recoltele nu au fost pe măsura aşteptărilor. Sigur că ne afectează faptul că sunt tot mai puţine sau deloc pe piaţă, dar în scurt timp vor apărea roşiile de vară, iar consumatorul va avea acces la ele. Şi vremea rea ne-a pus probleme, dar şi calitatea seminţelor din acest an. Este acestă problemă de câteva zile, poate chiar o săptămână-două, dar cred că se va regla situaţia. Ca şi recoltă ar trebui să avem 7-8-10 kilograme pe plantă, însă în condiţiile actuale am cules 3-4 kilograme”, spune legumicultorul. Acestea vinde marfa cu 4,5lei/kg en-gross, iar roşiile pe care le produce la Cilieni ajung în hypermarket-uri şi pieţe din toată ţara.

5,5 lei, un kilogram la Călăraşi

La Călăraşi, în Piaţa Centrală, roşiile româneşte sunt o raritate. Comercianţii spun că sunt scumpe, iar producătorii nu au avut recoltă atât de bună ca în anii precedenţi. Cu 5,5 lei se vinde un kilogram de tomate, însă oamenii nu se înghesuie să le cumpere.

“În anii trecuţi aveam marfa multă la vânzare, acum e puţină şi scumpă. Sunt roşii produse în judeţul Călăraşi, la Roseţi, dar aducem şi din judeţul Dâmboviţa, acolo unde a fost o recoltă mai bogată. Aşteptăm luna august cu o nouă recoltă, poate atunci cresc şi vânzările”, explică unul dintre comercianţi.

Cum se acordă ajutorul de 3.000 de euro

Programul de sprijin pentru tomate, cultivate în spaţii protejate, sere sau solarii, cu ajutorul căruia producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, se află în al treila an de implementare, asigurându-se astfel necesarul de consum intern de tomate proaspete din producţia autohtonă.

Prin programul ,,Tomate româneşti’’ sunt susţinuţi producătorii agricoli cărora se acordă câte 3.000 euro pentru 1.000 m2 cultivaţi cu tomate în spaţii protejate precum sere sau solarii. Astfel, cultivatorii de tomate din Călăraşi şi din întreaga ţară au putut beneficia şi în acest an de schema de ajutor de minimis oferită pentru acest sector.

Implementarea programului pentru al treilea an consecutiv reprezintă o confirmare a reuşitei şi utilităţii acestuia, producătorii agricoli manifestând interes din ce în ce mai mare în accesarea acestei forme de sprijin pentru tomatele cultivate. De altfel, în primii 2 ani s-au plătit peste 280 milioane lei de care au beneficiat peste 25.600 de fermieri.

În 2019, bugetul total alocat pentru aplicarea schemei de ajutor de minimis se ridică la peste 230 milioane de lei.

Foarte important: pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de tomate, fermierii trebuie, printre altele, să deţină o suprafaţă de minim 1.000 mp, să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp şi să facă dovada producţiei prin documente justificative privind comercializarea producţiei. De altfel, potenţialii beneficiari care ar putea primi sprijin de ajutor sunt persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin atestat de producător, producătorii agricoli autorizaţi, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale.