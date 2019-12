De amorul sportului. Cum a ajuns un campion român la culturism să facă performanţă în Anglia

Bogdan Duţă (24 de ani) trăieşte de doi ani în Marea Britanie, unde îşi câştigă un trai decent lucrând într-un depozit de haine. Însă, ceea ce l-a determinat, de fapt, să părăsească România a fost posibilitatea de a se afirma pe plan sportiv. Bogdan Duţă face culturism, sport la care a excelat încă de când era în ţară.

„În iunie 2019 am participat la un concurs internaţional, care s-a desfăşurat în Marea Britanie, unde am obţinut locul întâi şi m-am calificat în finala PCA British Finals din octombrie 2019. În finală, am obţinut locul 5 din 12 concurenţi. Sunt rezultate frumoase, care reflectă pregătirea mea continuă, dar şi pasiunea pentru acest sport. Visul meu este de a duce un trai mai bun şi de a încerca să progresez pe plan sportiv, de a ajunge mai uşor la concursuri mari“, spune Bogdan Duţă.

MUNCEŞTE PENTRU CULTURISM

În prezent, Bogdan Duţă locuieşte la 140 de kilometri de Londra, în orăşelul Wellingborough, şi lucrează într-un depozit de haine. „Câştig destul de bine aici, aşa încât nu duc lipsă de nimic din ce am nevoie pentru alimentaţia mea – vorbim despre mâncare, dar şi suplimente. În plus, traiul este mult mai bun

decât în România. Lucrez într-un depozit de haine, unde controlez calitatea hainelor returnate de clienţi, iar apoi le pun în sistem. Este un loc de muncă unde îmi câştig banii necesari pentru a mă întreţine şi pentru a continua activităţile sportive. Acasă nu aveam condiţiile necesare“, explică tânărul.



Bogdan Duţă are în palmares 16 competiţii de culturism, iar munca nu îl sperie, dimpotrivă, face sacrificii pentru a-şi îndeplini visul, acela de a participa la Arnold Classic Amator, un concurs unde are şansa de a obţine cardul de profesionist. Practic, acesta reprezintă calea către o carieră sportivă de succes. „Cardul PRO este dovada că ai ajuns profesionist cu adevărat şi îţi conferă dreptul de a participa la cele mai mari concursuri de culturism: Arnold Classic, Mr. Olympia, Mr. Univers şi multe altele, concursuri la cel mai înalt nivel.“

A FĂCUT PARTE DIN LOTUL NAŢIONAL DE CULTURISM

Tânărul a început să practice sport la vârsta de 15 ani, când era elev la Călăraşi. Pur şi simplu, i se părea că este prea slab pentru un adolescent de vârsta lui, îşi dorea o schimbare a aspectului său fizic. Antrenamentele au început la sala de forţă, iar după doi ani a fost remarcat de Nelu Başfalion, preşedintele clubului „Fortus Călăraşi“, care i-a propus să facă parte din clubul său.



„Am acceptat această provocare, iar la scurt timp am participat la primul meu concurs de culturism. Se întâmpla în 2013, iar la competiţie am obţinut locul I şi m-am calificat la campionatul naţional de juniori. Acest lucru m-a motivat să continui în culturism şi să devin din ce în ce mai bun. Pentru un tânăr, acest sport nu înseamnă numai să te dezvolţi armonios, presupune şi un stil de viaţă sănătos, o conectare între minte şi corp. Eu mă antrenez în fiecare zi, seara, de obicei, după programul de lucru, iar şedinţele durează aproximativ două ore. Fără eforturi constante şi foarte multă muncă, nu reuşeşti mare lucru“, explică tânărul sportiv.



Rezultatele nu au întârziat să apară, Bogdan Duţă fiind premiat la zeci de competiţii: în 2014, a obţinut titlul de campion naţional şi campion absolut la juniori, în 2015 şi 2016 a ieşit vice-campion naţional în competiţiile defăşurate la Iaşi. După campionatul naţional din 2016, a fost selectat în lotul României, participând la campionatul balcanic din Serbia, unde a reuşit un rezultat onorabil, urcând pe podium pe locul trei.

UN MIC DEJUN DE CAMPION: OMLETĂ DIN 15 ALBUŞURI

În afara pregătirii fizice, un culturist are şi un regim bine stabilit, care constă în cinci-şase mese, bazate pe proteină şi carbohidraţi. „Dimineaţa îmi pregătesc o omletă din 15 albuşuri de ou şi un bol de ovăz, lapte şi o banană. Masa de dimineaţă trebuie să fie una dintre cele mai bogate. În cursul zilei vor urma trei mese de orez cu piept de pui, iar seara, peşte cu legume. Încerc pe cât posibil să evit mezelurile, pâinea, prăjelile în ulei şi zahărul în exces. În acest sport nu este vorba doar de a te antrena în sală, există şi alţi factori care ajută la dezvoltarea masei musculare cum ar fi alimentaţia şi odihna“, explică Bogdan.





În culturism, ca în oricare alt sport, disciplina şi determinarea sunt esenţiale. Insuccesele nu trebuie să fie descurajante, afirmă tânărul, pentru că altfel nu poţi ajunge la rezultate notabile. Culturismul este arbitrat după simetria, definirea şi volumul masei musculare. Sunt şi alte categorii, cum ar fi „bodybuilding classic“, care este arbitrată în funcţie de raportul dintre înălţime şi greutate. După nouă ani de antrenamente intense, românul Bogdan Duţă are corpul bine sculptat: înălţimea sa este de 1,71 metri, greutatea – de 88 de kilograme. Spune că şi-ar dori să depăşească 100 de kilograme de masă musculară, cu un indice de grăsime de 5-7%. ;

CULTURISMUL ÎNSEAMNĂ SPORT, CALORII ŞI ODIHNĂ

Culturismul este sportul dedicat dezvoltării musculaturii printr-o combinaţie de antrenamente cu greutăţi, mărirea numărului de calorii consumate şi odihnă. Culturiştii de performanţă îşi etalează fizicul în faţa unei comisii de arbitri, care acordă voturi bazate pe mai multe criterii (masă musculară, înălţime, definire, separare, simetrie, proporţionalitate etc.).