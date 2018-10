Dan Alexa, tehnicianul Dunării, despre meciul cu FC Voluntari: Vom juca să câştigăm

Antrenorul Dan Alexa a declarat vineri într-o conferinţă de presă că are mari aşteptări de la echipă şi obiectivul este victoria. „Avem ca obiectiv cele 3 puncte. E o miză importantă de care ţinem cont indiferent că jucăm cu FCSB sau Voluntari. Am mari aşteptări de la echipa noastră. Ne-am propus să facem un meci bun şi să obţinem cele 3 puncte. Ilfovenii n-au nicio victorie în campionat şi din acest motiv vor încerca să se deblocheze mental”

Tehnicianul Dunării a mai spus că echipa a devenit mai omogenă, mai matură. „Am arătat că suntem o echipă bună care joacă. Indiferent de adversarul întâlnit am pus probleme. Am câştigat ultimele 2 jocuri de acasă (cu Poli Iaşi şi FC Botoşani). Deja se observă un plus de omogenitate. Am început să fim mai maturi, lucru pe care l-am arătat în atâtea momente în aceste etape disputate. Echipa este în creştere şi asta-mi dă încrdere pentru duminică” a precizat Dan Alexa. Partida cu FC Voluntari este programtă duminică, de la ora 14.00, la Călăraşi, În acest moment, Dunărea ocupă locul 9 cu 13 puncte în vreme ce Voluntariul e pe 14 cu doar 4 puncte.