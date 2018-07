Dan Alexa, după meciul Dunării cu CFR Cluj, încheiat 0-0: Este un început peste aşteptările noastre

“Mă bucur foarte mult, este un început peste aşteptările noastre. Am reuşit să obţinem un punct împotriva campioanei. CFR a avut două situaţii imense pe care le-a rezolvat Straton şi îl felicit. Discutabil un penalti în repriza a doua, dar una peste alta îmi felicit jucătorii, pentru că au repetat evoluţia din meciul cu Viitorul. CFR are fotbalişti cu experienţă care pot să câştige un meci din nimic. Ţucudean şi Omrani foarte periculoşi. Este un punct într-adevăr câştigat. Conceicao a riscat, a băgat doi atacanţi, a schimbat sistemul. Edi Iordănescu juca altfel. Este o echipă cu un buget fantastic. În multe momente am controlat din punct de vedere tactic jocul, dar CFR a avut o evoluţie consistentă”, a spus Alexa la Digi Sport.

În ceea ce priveşte despărţirea lui Edward Iordănescu de CFR Cluj, Alexa a comparat situaţia cu plecarea sa de la Concordia Chiajna, anul trecut. “Cred că n-au fost probleme de rezultate la Edi, cum a fost şi la mine. Îmi pare rău pentru Edi, dar cred că mi s-a făcut un mare bine când am plecat de la Chiajna”.