Cum s-a petrecut agresiunea de la şcoala din Dragoş Vodă. Lider de sindicat: O fetiţă a leşinat când a văzut că domnişoara învăţătoare este lovită

Irinel Piscu, profesor de matematică şi lider de sindicat de la şcoala din Dragoş Vodă, a povestit pentru Adevărul cum s-a petrecut scandalul. Dascălul spune că incidentul a avut loc în sala de clasă, miercuri, 13 iunie, iar copiii au fost îngroziţi de ceea ce au văzut. "Au început să ţipe, au sărit din bănci pentru a ieşi din clasă, cerând ajutor, iar pe hol, pentru că era pauză, o fetiţă din clasa I a leşinat când a văzut că domnişoara învăţătoare este lovită. Este inadmisibil ce s-a întâmplat. Vrem siguranţă în şcoli, vrem o lege care să ne protejeze de astfel de situaţii. Statutul de profesor este egal cu zero, nu vedeţi ce se poate întâmpla? ", spune profesorul .Fetiţa din clasa I care a leşinat a rămas marcată de incident. Părinţii ei au povestit la şcoală că micuţa este speriată, plânge şi întreabă continuu ce s-a întâmplat cu învăţătoarea.

Fapta, comisă cu premeditare

Andreea, învăţătoarea, în vârstă de 26 de ani, care a fost lovită, predă la şcoala din Dragoş Vodă de 4 ani. Este un dascăl iubit, care a reuşit să se ataşeze de copii, iar aceştia o îndrăgesc la fel ca pe o soră mai mare. Tânăra face naveta zilnic de la Dor Mărunt la Dragoş Vodă, iar în cei 4 ani de când se află la catedră nu a fost implicată în niciun incident. Irinel Piscu spune că acum ea este traumatizată, a intrat în concediu medical, şi a mers la Bucureşti pentru mai multe investigaţii şi pentru oblinerea unui certificat medico-legal.

"Se simte rău, i-au curs cheaguri din nas acasă, o doare capul şi este vânătă pe faţă. Noi credem că agresiunea a fost premeditată. Mama celor doi copii care sunt elevii Andreei, în clasa a III-a, a venit pregătită să atace. A venit cu fiica cea mare şi sora sa. Ştia că este pauză şi a intrat direct în clasă. Aici a început să-i reproşeze învăţătoarei că unul dintre copii a primit calificativul insuficient. Copiii nu sunt gemeni, este diferenţă de un an între ei, dar sunt în aceeaşi clasă. Unul este foarte bun, premiant, celălalt se descurcă binişor. Aceasta este nivelul lui. De aici, a pornit tot scandalul. A început s-o lovească cu palmele peste faţă şi a vrut s-o dea cu capul de tablă, dar a lovit-o de o masă. Copiii, care erau în clasă, au început să ţipe, să plângă şi să strige după ajutor", explică Irinel Piscu. Imediat după ce a lovit-o pe învăţătoare, femeia a plecat în grabă, iar cadrele didactice au anunţat Poliţia care a deschis o anchetă sub aspectul săvărşirii infracţiunii de lovire şi alte violenţe.