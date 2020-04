Cum reacţionează organismul la panica produsă de izolare: „Dureri de cap, ameţeală, greaţă - toate sunt semne ale nivelului mare de stres“

Pentru a face faţă, trebuie să recunoaştem semnalele pe care le dă organismul şi să lucrăm pozitiv cu mintea noastră pentru a nu ne îmbolnăvi, dar şi să apelăm cu încredere la ceilalţi.

„Cu această criză, economică, socială, emoţională, întreaga situaţie devine riscantă pentru sănătatea noastră dacă alegem să punem capac tuturor emoţiilor pe care le trăim în această perioadă. Frica, furia, confuzia, nesiguranţa, revolta, ura, panica, incertitudinea – aceste reacţiile psiho-somatice în perioada de criză au devenit foarte dese şi intense, iar dureri de cap, afecţiuni ale sistemului digestiv, afecţiuni ale rinichilor, ale urechilor, ameţeală, greaţă etc., toate sunt semne clare ale nivelului de stres sub care trăieşte fiecare această perioadă de criză. Fiţi atenţi la voi în perioada asta. Urmăriţi cu atenţie reacţiile corpului vostru şi căutaţi să înţelegeţi ce schimbări sunt necesare, în gândire, comportament sau credinţe. Aveţi răbdare. Ajutaţi dacă puteţi şi dacă nu ştiţi ce să faceţi, ajutaţi prin a sta în casă, astfel încât să reducem cât putem de mult timpul petrecut în izolare şi să ne putem reîntâlni cu toţii afară, în condiţii de siguranţă şi cu bucurie”, conchide psihologul Andra Tănăsescu”, este de părere psihologul Andra Tănăsescu, vicepreşedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI).

Riscăm să rămânem fixaţi asupra unei singure perspective

În opinia specialistului, fiecare parte a corpului este afectată de gândurile şi emoţiile noastre. Dacă nu ştim să gestionăm corect stresul, ne putem îmbolnăvi. De asemenea, este foarte important să descifrăm mesajele pe care ni le transmite organismul.





De exemplu, problemele apărute în zona gâtului reprezintă un semnal ce ne atrage atenţia asupra flexibilităţii (lipsa ei, mai exact) de a vedea situaţiile şi soluţiile posibile din mai multe perspective. “Riscul în această perioadă este să rămânem "fixaţi" asupra unei singure perspective (cea mai tragică, de cele mai multe ori) gâtul nostru manifestând dureri, "înţepeniri", etc. Refuzul de a vorbi, izolarea faţă de ceilalţi (nu cea în casă, ci în suflet), refuzul de a ne exprima emoţiile, de a spune ce ne doare, pot să ne dezechilibreze atât emoţional, cât şi fizic şi ne limitează capacitatea de a înţelege care este abordarea cea mai potrivită situaţiei. Ce poţi face? Vorbeşte despre ceea ce simţi! Acum, mai mult ca niciodată, toţi simţim frică, nesiguranţă. Toţi trăim în incertitudine şi asta este foarte evidentă pentru toată lumea! Lasă ruşinea de-o parte şi deschide-ţi sufletul! Fie că alegi să suni un prieten, pe cineva din familie, un psiholog/terapeut, un preot, un ghid spiritual, sau pe oricine altcineva, este important să o faci! Te va ajuta să pui în mişcare emoţiile şi să te descarci. În felul acesta, poţi preveni apariţia oricărui blocaj sau afecţiune şi îţi vei putea păstra sănătatea, pe toate planurile existenţei tale”, explică psihologul Andra Tănăsescu.

Conflictul interior loveşte ficatul

Ficatul, spune specialistul reprezintă sediul iertării, al acceptării şi are de suferit atunci când reprimăm furia. Conflictul interior, furia orientată asupra propriei persoane sau asupra celor din exterior (a deciziilor guvernamentale, a situaţiei, a celor care continuă să iasă la plimbare etc), sentimentul neîmplinirii, critica, judecata, toate pot afecta buna funcţionare a ficatului. “Ca urmare a unui conflict între raţional şi emoţional, ficatul poate avea de suferit, prin dereglarea bunei funcţionări a acestuia. Dorinţa de a ieşi confruntată cu interdicţia de a o face, credinţele contradictorii asupra situaţiei, lipsa de credinţă în cursul firesc al lucrurilor, blochează capacitatea ficatului de a procesa şi de a curăţa toxinele din organism. Opreşte-te din a te înfuria. Cei care ignora regulile vor ieşi, indiferent că stai tu în casă şi dai cu pumnii în masă, sau nu. Atâta timp cât nu poţi influenţa situaţia în nici un fel, ce rost are să îţi rişti sănătatea, judecând şi înfuriindu-te pe lucrurile care sunt în afara controlului tău? Protejează-ţi mintea şi sufletul şi fă ceea ce ştii că este mai bine. Odată ce ieşim din această situaţie, este important să fim cu toţii sănătoşi pe toate planurile, astfel încât să putem să ne revenim repede, lucrând în echipă”, ne sfătuieşte psihologul.

Rinichii procesează frica şi tristeţea

În topul celor mai afectate organe se află şi rinichii. Mai mult decât atât, spune Andra Tănăescu, aceştia sunt „responsabili” de procesarea fricii şi a tristeţii. Dacă reprimăm ceea ce simţim, dacă renunţăm la noi înşine, pe motivul că „oricum, ce rost mai are”, atunci putem manifesta diferite dezechilibre în funcţionarea rinichilor. Ca să nu cădem pradă deznădejdii şi să ne dezechilibrăm sănătatea, psihologul ne învaţă ce să facem.“Fă o listă cu toate fricile pe care le simţi în acest moment şi apoi scrie toate lucrurile care îţi provoacă tristeţe. Selectează care sunt lucrurile pe care le poţi controla şi asupra cărora poţi acţiona pentru a le schimba. Pe acestea, aşează-le în ordinea priorităţilor şi a posibilităţilor şi setează-ţi un interval de timp pentru a le realiza. Sub lista lucrurilor asupra cărora nu ai control, scrie toate beneficiile/lecţiile pe care ţi le aduc. Observă modul în care, chiar şi cele mai rele lucruri, îţi transmit ceva despre tine, te ajută să te cunoşti, să înveţi şi să evoluezi. Spre exemplu: „Observ că mă simt neputincios atunci când nu pot avea control asupra situaţiei mele. => Mi-am limitat oportunităţile, căutând să am controlul mereu. Am oportunitatea de a încerca ceva cu totul nou şi să obţin ceva mult mai bun decât mă aşteptam iniţial”, afirmă Andra Tănăsescu.

Stările de depresie, boală pentru plămâni

Corpul se încarcă cu energie, cu viaţă, cu iubire, prin respiraţie. Atunci când ne „ţinem respiraţia”, pot apărea afecţiuni la nivelul plămânilor, explică psihologul. Stările de depresie, de doliu, de tristeţe profundă, nemanifestată sau neverbalizată, precum şi frica de a trăi sau de a „inspira viaţă” sunt poate unele dintre cele mai mari motive ale bolilor sistemului respirator. “Ştiu că este o perioadă stresantă, din foarte multe puncte de vedere. Tristeţea şi frica sunt trăite la nivel global. Este important să fim conştienţi de propriile emoţii şi să gestionăm într-un mod sănătos ceea ce se întâmplă cu noi. În cazul fricii, este important să ne reamintim că suntem în siguranţă, mai ales dacă respectăm indicaţiile date de autorităţi. Frica este bună, atunci când vine vorba să evităm lucrurile care ne pot dăuna sănătăţii sau ne pot pune viaţa în pericol. Dacă o ignorăm, nu rezolvăm nimic. Deveniţi conştienţi de ceea ce simţiţi şi apoi preluaţi controlul! Sunt două variante din care puteţi alege: Să lăsaţi frica să vă controleze sau să preluaţi volanul şi să decideţi voi încotro vă direcţionaţi atenţia şi energia. În cazul tristeţii şi a suferinţei sufleteşti, aveţi răbdare cu voi. Dacă aţi suferit pierderi, găsiţi o persoană căreia să îi împărtăşiţi durerea voastră! Este important să daţi curs tristeţii, să o manifestaţi! Dacă o ţineţi blocată, va provoca multe dezechilibre. Daţi-i drumul, plângeţi dacă aveţi nevoie, scrieţi despre asta într-un jurnal, sunaţi pe cineva apropiat sau apelaţi la un specialist”, ne recomandă specialistul.

Revolta provoacă afecţiuni ale coloanei vertebrale

Coloana vertebrală, în opinia Andrei Tănăsescu, reprezintă sprijinul, protecţia şi este asemeni unui „stâlp” de susţinere al sinelui. “Aceasta poartă amprenta împlinirilor noastre, a blocajelor şi a temerilor, a refuzului de a evolua, de a iubi şi a tuturor suferinţelor. Revolta faţă de cei din jur, de propria persoană sau de „soartă”, lipsa de flexibilitate în faţa neprevăzutului, provoacă afecţiuni la nivelul coloanei dacă nu sunt exprimate sau dacă sunt exprimate şi trăite mult prea intens. Cere ajutorul! Lasă ruşinea! Toţi trecem, mai mult sau mai puţin, prin provocări şi pentru majoritatea este greu! Dacă ne închidem în noi înşine, tot ce vom face va fi să ne îmbolnăvim. Ieşiţi la lumină şi vorbiţi despre ce se întâmplă cu voi. Sunt multe persoane care oferă servicii pentru cei care au nevoie. Căutaţi, sunaţi, cereţi! Sunt restaurante care asigură mâncare pentru cei care nu îşi pot permite. Sunt companii care oferă servicii gratuite cui le sunt necesare. Sunt terapeuţi din mai multe domenii care oferă sesiuni de suport emoţional în această perioadă! Ieşiţi din mintea voastră şi apelaţi la ceilalţi cu încredere”, spune specialistul.