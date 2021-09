Cum a picat o fată cuminte în capcana unui traficant de carne vie: „O să fii fericită tot restul vieţii”

Dosarul arată cum fata a fost abordată pe internet, totul începând cu un „Bună, ce faci?”. După ce află că nu mai are un iubit, traficantul o întreabă pe fată dacă ar vrea să îşi facă unul. „Da. Un iubit serios, să ţină la o relaţie”, răspunde fata, care era elevă în clasa a X-a, fiind crescută doar de mamă, după ce tatăl său a murit.

Observând că are o uşă deschisă, traficantul o întreabă pe fată ce aşteptări are de la un băiat. „Să fie sincer, să petreacă timp cu mine, să avem respect reciproc, să fie iubitor”, vine răspunsul fetei, care îi mai mărturiseşte tânărului cu care vorbeşte pe internet că prima relaţie cu un băiat a durat o lună: „Să nu îţi închipui că am avut o relaţie intimă cu el, eu sunt domnişoară”.

„Pot să îţi zic «iubierea mea»?”

Discuţiile de pe internet dintre tânărul de 22 de ani şi fata de 17 ani arată că încă din seara în care cei doi au început să vorbească, traficantul i-a promis fetei iubire veşnică. Astfel, la două ore după ce s-au cunoscut, după ce fata îi spune „eşti frumos”, traficantul o întreabă: „Pot să îţi zic «iubirea mea»?”. „Da, iubirea mea”, îi răspunde fata, completând cu: „Pari un băiat de treabă”.

„Pentru tine o să fiu un înger să te pot păzi de orice rău”, „Iubirea mea, îţi promit că o să fac totul pentru tine, ca tu să fii fericită şi iubită tot restul vieţii...”, „Sincer dacă aşi avea o putere, de dorul tău aşi schimba luna pe cer cu chipul tău cel frumos şi din stele aşi face litere să apară numele tău să îmi poată alina dorul de tine”. Sunt doar câteva dintre promisiunile pe care tânărul i le face fetei îndrăgostite deja până peste cap care îşi dorea o familie.

„Oricum liceul îl laşi..”

A doua zi, cei doi s-au întâlnit, urmând asaltul traficantului, care o face pe fată „nu numai să se îndrăgostească de el, dar şi să uite de şcoală şi de familie pentru a fi împreună cu el, ajungând în final să practice prostituţia”.

„De la o fată cuminte, virgină, cu o relaţie anterioară de o lună de zile, care frecventează cursurile liceale, minora ajunge să şi părăsească căminul din satul Chiajna pentru a se muta cu inculpatul şi apoi, câteva luni mai târziu, să practice prostituţia în folosul acestuia din urmă”, au arătat procurorii în rechizitoriul din care reiese că tânărul încerca să o determine pe fată să renunţe la şcoală: „Oricum liceul îl laşi”, îi spune traficantul tinerei, într-unul dintre mesaje.

Condamnat la închisoare

În urma procesului, traficantul, condamnat într-un alt dosar pentru tâlhărie, a primit cinci ani de închisoare.

„Fapta inculpatului, care, la începutul anului 2018, a recrutat-o prin utilizarea metodei de inducere în eroare lover boy pe persoana vătămată minoră în vârstă de 16 ani, pe care, în vara anului 2018 a transportat-o în municipiul Călăraşi, unde a cazat-o la locuinţa inculpatului B.B.R. , şi pe care, după acest moment, a exploatat-o prin inducere în eroare şi prin exercitarea de constrângeri de natură fizică şi psihică, determinând-o la practicarea prostituţiei, în folosul său, în perioada iunie-august 2018, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de minori”, a arătat Tribunalul Călăraşi, în sentinţă, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

