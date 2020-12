Cum îşi rup şoferii maşinile în gropile de pe A2. Mesajul transmis către autorităţi

Iată ce mesaje au postat şoferii care au trecut prin acest calvar:

Atenţie după intersecţia cu Fundulea, sens CT Bucureşti, sunt cratere în asfalt. Cel puţin 10 maşini cu rotile distruse!

Aseara am dat şi noi de o asemenea pacoste, dar din fericire nu a păţit nimic maşina, însă la câţiva metri mai în faţă erau vreo 3 maşini cu pana. Trec pe acolo zilnic, se încadrau în "normalitate " însă săptămâna asta a tot plouat. Traficul e destul de intens , iar acum sunt gropi în ţoaţă regula (mai ales una din ele)Aloooo Poliţia Română ... aloo CNAIR ... ALOOOOOO.... ce faceţi???!!! Dormiţi????!!!!! Bani pe.roviniete, accize şi etc îi încasaţi cu 10 mâini, dar asfalt ???!!!! Cine plăteşte aceste pagube???!!!! Cineee???!!!

Vineri seara am fost şi eu la Bucureşti. În aceeaşi zona, pe autostrada, unde se fac acele lucrări, am văzut pe banda 1 o maşină de tractare ce se pregătea să ridice un Megane. La vreo maxim 30 0m, un tânăr şi o tânără, lângă un Audi, făceau semn disperaţi cu lanterna la maşini, cerând ajutor. Toţi treceau cu viteza pe lângă ei, dupe ce scăpau de zona cu limitare pentru lucrări.

Eu am oprit in spatele lui si l-am intrebat cu ce il pot ajuta. Facuse pana in aceeaşi groapa ca si cel cu Megan-ul si avea nevoie de un crick, pentru ca, pe cel al masinii nu se putea baza. Mi-a multumit ca am oprit si mi-a spus ca facea semn de vreo 10 minute si nu a oprit nimeni!! Am căutat crick în maşina mea, Fiat Doblo, şi am ajutat omul. Era cu soţia şi cu un copil mic în spate. După ce a terminat de schimbat roata, a observat că i se spărsese şi perna de aer.





La plecare, mi-a mulţumit din nou si voia să-mi dea bani pentru gest. Nu am luat nimic, doar ne-am urat fiecare multă sănătate şi sărbători fericite! Aaa...să nu uit. Maşina de tractare a oprit lânga noi să ne întrebe dacă am făcut pană în aceleaşi gropi şi dacă ne poate ajuta cu ceva, şi ca este jale pe acel tronson...nu mai fac faţăpla cate apeluri primesc. Mda..ce sa zic...banii de taxă ştiu să-i ia dar să repare., spun revoltaţi şoferii care circulă pe A2.

Ce lucrări au fost începute Pe 14 septembrie, CNAIR a reluat lucrările de reparaţii pe sectorul de beton al autostrăzii A2, Bucureşti-Constanţa, după cum urmează: Lot 1 - Calea 2 (Constanţa - Bucureşti), între km 17+000 şi km 24+000 şi Lot 2 - Calea 1 (Bucureşti - Constanţa), între km 33+000 şi km 36+000, Calea 2 (Constanţa - Bucureşti), între km 24+000 şi km 27+000. Conform CNAIR, lucrările constau în frezarea dalelor de beton pe o grosime de 8 cm, efectuarea reparaţiilor şi colmatarea fisurilor active, precum şi repararea rosturilor degradate, atât pe calea 1, cât şi pe calea 2. Lucrările de reparaţii pe acest sector de autostradă au început în luna septembrie 2019 şi au ca termen contractual de finalizare 24 de luni şi se execută pe două loturi, astfel: Lotul 1 km (12+000 - km 24+000) Calea 1 şi 2, are o lungime de 12 km, şi este executat de S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. la o valoare a lucrărilor de 41.7 mil lei, fără TVA; Lotul 2 km (24+000 - km 36+000) Calea 1 şi 2, tot în lungime de 12 km, este executat de S.C. SAGA BUSINESS CONSTRUCT S.R.L, la o valoare a lucrărilor de 44.9 mil lei, fără TVA. Vă mai recomandăm şi:

