Cum a fost salvată miraculos, în 2017, familia care s-a aruncat în Borcea. Cine le-a sărit în ajutor

Un poliţist de la Transporturi nu a stat o secundă pe gânduri pe 9 octombrie 2017, când a văzut o bătrână alături de alţi doi adulţi, dispărând în apele Borcei.

Poliţiştul a sărit numaidecât în apă, salvând cele trei persoane. În timp ce patrula în zona Portului din parcul Central, Gabriel Andronescu, de la Poliţia Transporturi Călăraşi, a observat o femeie care încerca să se sinucidă, alături de doi adulţi, fiul şi nora sa.

Imediat, omul legii a sărit în Borcea şi i-a adus pe cei trei la mal, după care a cerut ajutoare de la colegii săi prin staţia de serviciu. Cele trei persoane au fost transportate de urgenţă la Spitalul din Călăraşi, femeia fiind în stare gravă.

Gabriel Andronescu nu este însă la primul astfel de gest. În 2011, el a intrat într-un apartament în flăcări de pe strada Luceafărului şi a salvat o fetiţă care risca să se intoxice cu fum în urma incendiului care izbucnise în bucătărie.

Intervenţie contracronometru

La acea dată, Gabriel Andronescu a povesti pentru Adevărul cum s-a petrecut incidentul. În acea zi patrula pe malul stâng al Borcei, în zona silozului Călăraşi.

„Fusese vreme rea, iar acolo sunt mai multe ambarcaţiuni acostate. Am mers cu maşina pe mal să văd dacă e totul ok. La câteva sute de metri am observat pe mal trei persoane care au intrat în apă îmbrăcate şi se duceau spre larg. Mi-am dat seama că vor să se sinudică. Am început să strig, am pus girofarul în funcţiune pentru a-i atenţiona, însă n-am primit niciun răspuns. Când am ajuns în dreptul lor am găsit mai multe sticle cu sodă caustică. Băuseră înainte şi apoi au intrat în apă", povesteşte poliţistul.

Deoarece fiecare secundă era vitală pentru viaţa celor trei, poliţistul a sărit într-o barcă şi a ajuns la ei. Deja erau luaţi de curenţi şi înghiţiseră apă. A reuşit să prindă bătrâna de mână, iar ceilalţi doi, care erau încă în stare de conştienţă, refuzau categoric să fie salvaţi.

" La un moment dat pe mal au mai apărut doi bărbaţi care au sărit într-o barcă şi mi-au venit în ajutor. A fost cumplit, mă puteau trage şi pe mine în apă, erau deja în stare critică. Nu m-am gândit că sunt în pericol, abia la câteva ore am realizat, însă acesta a fost impulsul de moment, nu ştiam decât că trebuia să-i aduc vii la mal. Erau îmbrăcaţi gros, era frig afară şi nici nu cooperau deloc pentru a fi salvaţi. Apa în acea zonă poate să aibă şi 15 metri adâncime, sunt gropi, sunt pericole imense", spunea Andronescu.

Gabriel Andronescu a mai povestit că abia după ce i-a scos din apă a sunat la 112 şi a cerut ajutoare. Pe mal a găsit o geantă în care se aflau mai multe sticle cu sodă caustică. "Ei au dorit cu orice preţ să moară. Am aflat ulterior că nu au locuinţă, garsoniera în care au locuit a fost executată silit pentru datorii, iar acum sunt pe străzi. E cumplit, o situaţie dramatică", a spus poliţistul.

