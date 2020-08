Crucea Roşie demarează colecta de toamnă. Cetăţenii, rugaţi să doneze haine, alimente şi rechizite

„Din cauza pandemiei, 99% din cei care munceau în străinătate nu au mai putut pleca. S-au închis foarte multe firme care asigurau locuri de muncă, s-au închis magazine. În special la sate sunt foarte foarte mulţi care trăiesc de azi pe mâine, din ce produc în curte sau din ce câştigă muncind cu ziua pe la vecini.

Ştiu sigur pentru că am fost în foarte multe localităţi şi am văzut, m-am interesat. Începând de azi, Crucea Roşie Călăraşi începe colecta de toamnă. Cine doreşte şi are din ce, e rugat să doneze haine, încălţăminte, alimente, rechizite sau bani pentru lemne sau ce mai e nevoie. Noi avem depozitul gol momentan”, este mesajul postat de directorul Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, pe pagina sa de facebook. Cei care vor să doneze pot merge la sediul din Călăraşi, str Prelungirea Bucuresti, nr 24, bl M19, et 1, ap 1. Telefon: 0727/688.423. Contul bancar al Crucii Roşii Călăraşi este: RO70BRDE120SV12163551200.

Vă mai recomandăm şi:

Tânărul care schimbă destinul copiilor nevoiaşi. „Să încercăm să le facem viaţa mai uşoară celor năpăstuiţi de soartă“

Peste 52.000 de persoane defavorizate vor primi alimente şi produse de igienă de la Uniunea Europeană