Cozi la secţiile de votare. Alegător: Pe doamna Romana Plumb o aleg, e femeie serioasă şi ştie ce e bine pentru ţară

Călărăşenii stau la coadă pentru a vota FOTO I:S.

Călărăşenii au ieşit în număr mare la vot şi stau la rând pentru a-şi exercita dreptul domocratic. Cei mai în vârstă spun că au ales să meargă la urne după orele prânzului, deşi în Bărăgan se înregistrau la ora 12.00, 27 de grade. Marin Mihalache, are 86 de ani, şi se întorcea de la biserică. Spune că va merge la vot pentru că îşi doreşte o Europă unită. Fost şofer timp de 45 de ani, pensionarul spune că ştie sigur pe cine va pune ştampila. "Vrem să fie bine în continuare, măcar pentru nepoţii noştri, dacă noi nu mai prindem vremuri bune. Am fost la slujbă la biserică şi apoi merg la secţia de votare", povesteşte bătrânul. Deşi nu cunoaşte prea bine candidaţii pentru europarlamentare, iar referendumul nu-l interesează deloc, are o preferată: Pe doamna Romana(n.r: Rovana) Plumb o aleg, e femeie serioasă şi ştie ce e bine pentru ţară, a spus pensionarul.

Şi Petre Valentin, de 84 de ani, ajutat de o cârjă, a ieşit la vot. Îşi trage sufletul pe o bancă din parcul Prefecturii, aşteptându-şi soţia. "Mergem, pentru că aşa mi se pare normal. Dar în Călăraşi suntem proşti, nu ştim ce să facem cu banii. Uitaţi-vă la Palatul Prefecturii, mai are puţin şi cade. Chiar nu putem să facem nimic pentru a-l moderniza? E bună Europa, dar trebuie şi noi să ştim să atragem investiţiile. Ar trebuie reparate clădirile din oraş care stau să cadă şi trotuarele", spune bătrânul.

Prezenţa la vot la alegerile europarlamentare este duminică, la ora 13.00, de 19,90 %, iar la referendum de 16,02 %. La alegerile parlamentare din 2016, prezenţa la vot la ora 13.00 era 16,68 %, iar la europarlmentarele din 2014 era 12,54 %. În judeţul Călăraşi, la referendum, au votat 14,61% dintre alegători până la ora 13.00, în timp ce pentru alegerile europarlamentare s-au prezentat la urne, 18,31% dintre cei cu drept de vot.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: