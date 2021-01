Cine este Cătălin Petrencic, doctorul care refuză pacienţii nevaccinaţi anti-COVID

Medicul a povestit într-un interviu televizat cum a muncit din greu pentru a-şi construi o carieră şi pentru a fi alături de pacienţii săi. Acesta a mărturisit că a împrumutat bani de la bancă pentru a-şi moderniza cabinetul, pentru a le oferi oamenilor condiţii normale, aşa cum ar găsi şi într-un mare oraş.

„Eu când am ajuns în 1987, la cabinet, erau uşile la intrare de sticlă, erau jumătate din ele sparte, cu carton, nu aveam apă, aveam un robinet în curte în clădire, nu aveam apă decât pe jos la subsol că ce curgea din acoperiş, lemne nu aveam, era o singură camera consultăm cu mănuşi şi paltonul pe mine”, afirmă Cătălin Petrencic, medic de familie.

Greul a venit însă abia în 2006 când, în luna aprilie, apele Dunării au acoperit 3 sate, printre care şi Mănăstirea. 400 de oameni au văzut cum muncă lor de-o viaţă este înghiţită de şuvoaie. Şi cabinetul medical a fost inundat.

„Că să ajung să-mi iau restul lucrurilor am folosit o barcă a armatei. Aveam nevoie de documente de fişe, şi le am luat cu barcă le-am dus într-un spaţiu al primăriei. Într-o cameră de 3 pe 3 aveam domiciliul, într-o camera de 3 pe 3 consultăm făceam vaccinuri, într-o camera de 2 pe 1 am pus o măsură şi un aragaz şi mâncam, iar fişierul cu fişele erau în grupul sanitar”, spune Cătălin Petrencic, medic de familie.

După 2 luni, contractul său a fost reziliat pentru că nu îndeplinea condiţiile igienico-sanitare. Lucrurile s-au schimbat însă, între timp. După inundaţiile din 2006 , medicul a reuşit să-şi construiască aici un colţ de rai, aşa cum spune chiar el. Nu i-a fost uşor. A vrut să facă un credit de nevoi personale, dar a fost refuzat de 4 bănci. A cincea încercare a fost cu noroc. Şi-a construit aici o casă şi un cabinet medical dotat cu toată aparatura necesară. „Am EKG, testere, trusa chirurgie...masă ginecologică”, precizează Cătălin Petrencic, medic de familie.

Ieri, 12 ianuarie, medicul din Mănăstirea a anunţat pe pagina sa de socializare că pacienţii care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoaşi de pe lista sa. Medicul invocă un articol din lege şi spune că atâta timp cât pacienţii nu au încredere în sfaturile sale, nu le mai poate asigura asistenţă medicală. Dr. Cătălin Petrencic a anunţat faptul că el s-a vaccinat anti-COVID-19.

Într-o interveniţe la DIGI 24 , medicul a explicat argumentele care au stat la baza deciziei sale: Cei mai mulţi vor să se vaccineze, dar am şi pacienţi care refuză vaccinarea. Pentru că se apropie etapa a doua de vaccinare şi pentru că am mulţi pacienţi cronici peste 65 de ani, am început pe cei care s-au prezentat la cabinet să-i întreb cum vor proceda, dacă se vor vaccina sau nu. Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu şi 7 că se mai gândesc. Astăzi am avut o discuţie mai aprinsă cu o pacientă cronică, cu mai multe boli, care mi-a spus clar că ea nu se vaccinează. De aici mi-a venit această idee, mi se pare anormal ca un pacient înscris la mine cu asemenea comorbitităţi să aibă asemenea reacţie. Până acum venea, lua reţeta, o consultam, urma indicaţiile şi acum spune nu la o întrebare, ştiind că eu m-am vaccinat în urmă cu o săptămână.

Acesta a precizat că lucrează într-un cabinet de la ţară şi imediat după ce s-a vaccinat şi-a dorit să facă dovada că are încredere deplină în acest vaccin, tocmai pentru a-şi îndemna pacienţii să-i urmeze exemplul.

"Eu sunt medic la ţară, cabinetul este la ţară, la 30 de kilometri de Olteniţa, 40 de Călăraşi, 70 de kilometri de Bucureşti. Am postat pe pagina mea de Facebook informaţia că m-am vaccinat, fotografie din timpul vaccinării şi eu şi asistentul, am făcut dovada că am încredere deplină în acest vaccin. Un argument mai puternic nu ştiu dacă pot aduce în faţa unui pacient în a garanta vaccinarea", susţine Cătălin Petrencic.

Oamenii trebuie să realizeze că nu ne jucăm, că situaţia este una dură şi nu există altă soluţie la momentul actual pentru a încerca să revenim la viaţa de dinainte, a mai spus medicul, într-o intervenţie la Digi24.

În 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane