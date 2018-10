Ciclism într-un colţ de rai. Delta de 233 de hectare de la Ciocăneşti Dunăre, noua destinaţie pentru pasionaţii de călătorii

Directorul fermei, ing. Marin Hodorogea, pasionat de piscicultură, spune că, într-adevăr câteva ore petrecute la Ciocăneşti sunt o binefacere.” Eu iubesc piscicultura de peste 45 de ani. Am urmat un liceu cu acest profil, am mers mai departe la facultate şi din 1980 sunt în Bărăgan la această fermă, m-am îndrăgostit iremediabil de acest locuri”, povesteşte directorul fermei. Deşi s-a născut la Galaţi, Marin Hodorogea a făcut carieră la Călăraşi, unde a fost repartizat după finalizarea studiilor superioare. Şi acum, colegii din ţară îl caută pentru a le da sfaturi legate de piscicultură, pentru a-i îndruma în proiectele pe care le dezvoltă. Toată lumea îl ştie ca un profesionist desăvârşit, omul pentru care piscicultura nu mai are secrete. În 1999, alături de un asociat a plătit aproximativ 7 miliarde lei vechi pentru ferma de la Ciocăneşti. Proprietar cu acte în regulă, Hodorogea s-a ambiţionat şi a transformat locul într-unul de vis.

În delta de la Ciocăneşti, pentru iubitorii de natură şi de relaxare a fost amenajat un observator de păsări, la fermă putând fi văzute majoritatea speciilor întâlnite în Delta Dunării, precum şi o potecă tematică, ce poate fi parcursă fie pe jos, fie cu bicicleta”, spune directorul. Situată în lunca Dunării Inferioare, la doar 2 km de fluviu, ferma piscicolă Ciocăneşti include 30 de bazine, ce ocupă o suprafaţă totală de 233 ha. Acestea sunt utilizate pentru creşterea puietului de crap, somn, cosaş, sânger, novac şi stiucă, folosit pentru popularea altor ferme piscicole şi producţia de peşte pentru comerţ.

Arie protejată Natura 2000

Ciocăneşti Dunăre este una dintre ariile naturale protejate Natura 2000 desemnată de România pentru protejarea speciilor de păsări specifice zonelor umede. În ultimii 10 ani, WWF-România a lucrat alături de comunitatea locală pentru a dezvolta o serie de mecanisme care să o ajute să obţină bunăstarea respectând principiile unei vieţi durabile.

Săptămâna trecută, în cadrul evenimentului găzduit de comunitatea din Ciocăneşti, a fost testat unul dintre cele 5 trasee de cicloturism care pornesc şi se încheie la Ferma piscicolă Ciocăneşti şi de care te poţi bucura în funcţie de timpul pe care îl ai la dispoziţie sau de experienţa pe două roţi. Traseele propuse însumează peste 550 km şi sunt gândite pentru a fi parcurse cu bicicleta electrică sau cu bicicleta normală într-un interval de 1-3 zile. Ferma reprezintă locul de unde vei putea împrumuta una dintre cele patru biciclete electrice disponibile şi de unde poţi consulta şi lua cu tine harta realizată special pentru aceste rute de cicloturism.

De-a lungul acestor trasee, vei avea ocazia să admiri peisaje naturale caracteristice zonelor umede, cu lacuri, mlaştini, stuf şi sute de specii de păsări protejate care îşi petrec vara în ţara noastră. În plus, prin satele pe care le leagă aceste trasee vei avea ocazia să întâlneşti dulgheri, împletitori, fierari, tâmplari, oameni deosebiţi care duc mai departe meşteşuguri, în unele locuri, de mult dispărute.

Un colţ de paradis

Iar dacă tot ai ajuns în această zonă, ia-ţi un răgaz pentru o plimbare pe jos prin mini-delta din vecinătatea fermei. Natura şi bogăţia de specii de păsări atrage iubitorii de birdwatching din întreaga ţară. Ciocăneşti Dunăre încă este o zonă în care natura are cele mai mari drepturi. Prezenţa unui număr atât de mare de păsări se datorează atât activităţii piscicole din zonă (deci accesului la hrană), cât şi faptului că în vecinătatea bulgărească există, de asemenea, o arie naturală protejată, Srebarna. Aici vei întâlni negreşit pelicanii comuni şi creţi, cormoranii mari şi mici, raţa roşie, stârcii cenuşii şi de noapte sau egretele mari şi mici. Pe lângă acestea se văd cu ochiul liber sute de lişiţe, chirighiţe cu obraz alb, lebede, ţigănuşi şi, să nu uităm de minunatul dans nupţial de neratat al corcodeilor.

Trasele şi evenimentul au fost realizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea economiei locale şi conservarea naturii în lunca Dunării” (LENA - Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region) cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene prin Programul Transnaţional Dunărea (succesorul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei – SEE).

Scopul proiectului este de a consolida abordări comune şi integrate, şi politici în folosul conservării şi utilizării sustenabile a zonelor protejate (Natura 2000) din lunca Dunării şi de-a lungul afluenţilor, care să ducă la crearea unor noi surse de venit în zonă bazate pe natură.

Cea mai mare unitate de producerea a puietului de peşte din ţară, ferma de la Ciocăneşti este un model de urmat. “Am investit aproape tot ce am câştigat, am pus multă pasiune, muncă şi zile nedormite în acest loc. Din 1980 de când lucrez aici, dacă am avut 4-5 zile libere pe an. Rezultatele se văd şi credem noi, întreaga echipă, e foarte important să împărţim cu oamenii ceea ce am realizat.

De ani de zile lucrăm pentru ca ferma să devină o destinaţie pentru cei care apreciază natura sau care doresc să înveţe despre acvacultura responsabilă. Împreună cu WWF am reuşit să facem paşii necesari şi acum suntem pregătiţi să satisfacem interesele ecoturiştilor”, spune Marin Hodorogea, proprietarul fermei piscicole.