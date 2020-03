Cetăţenii, rugaţi să stea acasă. Mesajele de distanţare socială, ignorate de vârstnici

Iată mesajul transmis de către Primăria Călăraşi sâmbătă seara pe pagina de socializare a instituţiei:

Apelurile autorităţilor de a vă distanţa social pentru a limita răspândirea noului coronavirus ajung la mare parte dintre dumneavoastră, însă, din păcate, în unele zone din oraş sau în unele cartiere nu se respectă această măsură. Vă rugăm, pe cei la care ajung mesajele noastre, să vă anunţaţi rudele vârstnice că viaţa lor poate depinde de această simplă soluţiei: statul în casă!

Am descurajat prin anunţuri mass-media, afişaj stradal, reţele sociale, prezenţa călărăşenilor în stradă, am luat măsuri la pieţe de a se elibera căi de acces, pentru distanţă între clienţi, am închis zona de recreere pensionari din zona Orizont. Toate măsurile pe care le-am luat şi le vom lua se aliniază deciziilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Primim din partea dumneavoastră multe sesizări prin care ne cereţi să intervenim în forţă, mesajele sunt redirecţionate pentru că la momentul acesta Poliţia locală, prin Decretul 195/2020, se subordonează operaţional Ministerului Afacerilor Interne. Vă rugăm să sesizaţi orice faptă la numărul de urgenţe 112, lucrătorii MAI sunt în alertă şi intervin prin măsuri specifice.