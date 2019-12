Cele mai neinspirate cadouri de Crăciun şi de Revelion. Cum evităm gafele

“Micile cadouri întreţin prieteniile şi produc oricui o mare plăcere, dar cu o condiţie: să fie date din suflet şi dezinteresat(…)De asemenea, nu vom da cadouri unei cunoştinţe venite din străinătate, cu o situaţie materială mai bună decât a noastră, deoarece o vom obliga să-şi bată capul ce să ne trimită sau ce să ne aducă cu proxima ocazie. Cu atât mai neplăcut este pentru cel care a primit un dar oarecare, să citească lista de... comisioane pe care i-am pregătit-o !

Între prieteni, în familie, între îndrăgostiţi se pot face cadouri oricând. Nu trebuie să aşteptăm o zi festivă pentru a-i dărui prietenei noastre o pereche de mănuşi de bucătărie de care are mare nevoie sau bunicii o pereche de papuci comozi pe care i-am găsit din întâmplare la un mic magazin. În schimb, vom fi mai puţin generoşi cu odraslele noastre, pe care nu le vom obişnui să aştepte în fiecare zi un cadou”, atrage atenţia Aurelia Marinescu în “Codul bunelor maniere astăzi”.

Ce cadouri oferim:

1. Se poate oferi orice obiect util, de la un deschizător de conserve până la o tigaie de teflon, uneori chiar şi alimente. Şi aici se impune un minimum de tact. Nu-i vom aduce unei prietene mai sărace de ziua ei un kilogram de carne. Dar nişte cutii frumoase de brânză franţuzească, sardele sau pateu pot fi foarte bine primite.

2. Cartea nu se atinge! Se va pune între filele ei o hârtie elegantă sau o carte de vizită pe care ne putem exprima gândurile bune. Dedicaţii şi autografe pot fi date numai de către autori. Cel care a primit-o şi doreşte să o păstreze are voie, înainte de a o pune în biblioteca, să se semneze discret pe ea, pentru a nu o încurca mai târziu cu o alta, ce nu-i aparţine.

3. După ce am aflat sau am ghicit dorinţele celor cărora dorim să le dăruim un obiect, îl cumpărăm din vreme şi-l punem bine. Vom evita astfel aglomeraţia din magazine în preajma sărbătorilor şi ne vom cruţa mulţi nervi deoarece, ca un făcut, tocmai lucrul pe care ne-am propus să-l cumpărăm... nu se găseşte! Excepţie fac dulciurile şi florile. Cel care primeşte un dar îl va deschide în faţa musafirului şi nu-i va strica bucuria, protestând că este prea scump, că nu trebuia sau, mai rău, că are oroare de bibelouri.

4. Dacă un cadou nu ne place, ne vom ascunde nemulţumirea. În nici un caz nu vom spune: ce să fac cu această şampanie? Mai am încă 10 sticle! Copilului care s-a străduit să ne aducă un ruj ce nu ni se potriveşte sau un vas de flori ce nu ne place, nu-i vom face pe loc, nici un fel de observaţie. Vom deschide o discuţie pe această temă cu altă ocazie şi îl vom învăţa cum se cumpără un cadou. Cel care a făcut un dar nu va insista să afle dacă ne place sau nu.

5. Nu vom face cadouri obiecte pe care le avem în casă şi nu ne plac. Dacă sunt de valoare, le putem da celor apropiaţi, în cazul în care aceştia şi le doresc – însă fără comentarii de genul: "mă mir că-ţi place, mie mi se pare oribil". Nu dăruim, dacă nu ne pricepem, timbre unui filatelist, accesorii de pescuit unui pescar, culori unui pictor. Ei cunosc în mod cert nişte mici magazine de specialitate ce le satisfac pretenţiile rafinate şi de care noi nu avem habar.

Crăciunul - 25 decembrie.

Se sărbătoreşte naşterea lui Iisus Hristos. Când copii sunt mici vom împodobi bradul fără ca ei să ne vadă, dacă sunt mai mari, vom apela la ajutorul lor. Bradul trebuie să fie împodobit pe 24 decembrie, zi deosebită pentru că este ajunul Crăciunului, şi vom da solemnitatea acestei seri, invitând musafiri şi aşteptând colindători. Vom pune sub brad daruri pentru toţi membrii familiei, dar şi pentru invitaţi. Ele vor fi frumos ambalate, vor avea etichete şi vor fi date în cadrul unui ceremonial aparte. Momentul va fi cât mai mult prelungit şi va constitui o veritabilă sărbătoare. Tot acum, vor fi chemaţi şi colindătorii, pentru care vom pregăti din vreme daruri. Deoarece ajunul Crăciunului este încă zi de post, se dau de obicei: covrigi, nuci, mere, portocale sau alte fructe.

Anul Nou-31 decembrie

Se dau bani copiilor care ne-au sorcovit. La masa festivă de Revelion de pe data de 31decembrie se vor pune în faţa fiecărui invitat, în stânga, sub şervet, mici cadouri, ca de exemplu: un set de batiste, un portofel, o bijuterie, cosmetice, un stilou, o agendă, un calendar etc. în funcţie de posibilităţile materiale ale familiei respective. Important este ca fiecare dintre invitaţi să întâmpine noul an primind un mic dar de care se va bucura în mod sigur.

Ce duci când mergi în vizită

În casele cu copii, un om politicos nu va intra fără o surpriză cât de mică pentru aceştia: fructe, ciocolată, bomboane. Când suntem invitaţi în mod special la masă sau la petrecere, fără a se sărbători ceva deosebit, vom aduce totuşi flori sau o băutură fină. Nu vom aduce fursecuri şi prăjituri din comerţ într-o casă în care gospodina este renumită pentru modul în care le face ea singură.

Cartea cu cel mai mare succes

Pretutindeni în lume, cărţile care ne învaţă normele comportamentului civilizat se bucură astăzi de un imens succes. “Codul bunelor maniere astăzi” nu face excepţie: la douăzeci de ani de la apariţie s-a vândut în peste 300.000 de exemplare. Scris cu inteligenţă, deplin adaptat uzanţelor moderne occidentale şi totodată celor româneşti, Codul este un veritabil bestseller naţional.

În urma extraordinarului succes al cărţii, autoarea, Aurelia Marinescu(licenţiată a Facultăţii de Limba şi Literatura Română), a fost invitată să vorbească la radio şi la televiziune, să dea interviuri, să scrie în reviste de mare tiraj pe tema comportamentului civilizat, să ţină cursuri de bune maniere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Bucureşti.