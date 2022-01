Cele mai frumoase fotografii cu păsări din Bărăgan, expuse la Muzeul Municipal Călăraşi

,,Expoziţia Aripi a lui Cosmin Şuţu nu este doar o prezentare de imagini bine făcute şi bine alese, este în acelaşi timp o invitaţie la zbor şi visare, dar şi o invitaţie la cunoaştere.

Când am răsfoit imaginile în linişte şi cu atenţie, mi-a zburat gândul la melodia “Închide ochii şi visează” a celor de la Yellow Project.

Dacă ai melodia în minte şi trişezi un pic, adică nu îi închizi de tot, îi ţii întredeschişi privind printre gene, vei simţi cum primeşti o pereche de aripi şi invitaţia de a pluti alături de subiectele lui Cosmin.

Încearcă, vei fi mulţumit! De ce invitaţie la cunoaştere? Pentru că universul aripilor surprinse de Cosmin sunt din apropiere, din Bărăgan, din Lunca Dunării şi din Balta Borcei. Zbor plăcut!", a explicat coordonatorul Muzeului Municipal Călăraşi, Florin Rădulescu.

"Consider că primii mei 10 ani în fotografie au fost destinaţi procesului de învăţare şi stăpânire a anumitor tipuri de fotografie, pornind totul de la o pasiune ce se menţine până în prezent.





Drumul a fost lung, iar tehnica de a fotografia diferă pentru fiecare stil. Am încercat de-a lungul timpului mai multe zone, ajungând să cunosc în detaliu fiecare setare. Pentru că întotdeauna m-au atras necuvântătoarele, uşor-uşor am restrâns aria şi am început să fiu pasionat şi de păsări sau alte tipuri de înaripate prezente în această expoziţie. De obicei, pentru acest tip de fotografie e nevoie de noroc şi multă răbdare, de tehnică ce se finisează în timp", spune fotograful Cosmin Şuţu din Călăraşi.