Cea mai iubită baladă rock. Ce spunea Adi Bărar, liderul trupei Cargo, despre piesa „Dacă ploaia s-ar opri“ VIDEO

Avem piese care s-au dat la radio foarte puţin, cum ar fi «Nu mă lăsa să-mi fie dor», care nu s-a difuzat prea mult, dar se cântă mult. Probabil mulţi se regăsesc în acest cântec. Nu ştiu data exactă când am scis piesa «Dacă ploaia s-ar opri». Ştiu că a stat cel puţin un an pe rafturile radiourilor. Nu a dat-o nimeni. Am lansat discul şi piesa a fost extrasă ca single. Nu a dat-o nimeni la început. Pe urmă, a fost o vagă intenţie… ici colo, se dădea. Un anumit post de radio a introdus piesa în heavy rotation, după care s-a extins …eczema“, spunea liderul trupei Cargo, Adi Bărăr, în urmă cu câţiva ani, într-un interviu pentru pressalert.ro