„Casa cu Rost”, locul unde românii învaţă să trăiască tihnit. Coordonator: Am câştigat ceva ce banii nu pot cumpăra: prieteni adevăraţi şi dragoste

Sufletul „Casei cu Rost”, aşa cum se numeşte centrul de proiecte sociale, este Adela Ioana Târziu, de 34 de ani, psiholog specializat în psihoterapia copilului şi familiei, jurist specializat în traficul de persoane, probaţiune şi terorism.

„Sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă viaţă trăită cu sens: de la lectură, alimentaţie sănătoasă, psihic echilibrat, activităţi sustenabile, tradiţii şi meşteşuguri, tot ceea ce presupune o viaţă în tiparele vechilor generaţii de români. În spatele tuturor acestor pasiuni şi ţeluri stau ani de studii.

În anul 2009 am absolvit Facultatea de Drept, am urmat apoi Facultatea de Psihologie şi Facultatea de Asistenţa Socială, am un master în probaţiune şi unul în psihoterapia copilului şi familiei, pentru ca întotdeauna mi-am dorit să contribui la dezvoltarea armonioasă a societăţii şi m-am implicat ca voluntar în numeroase proiecte şi activităţi. Am o formare de doi ani în art-terapie şi arta spectacolului. Şi o experieţă de peste 10 ani de lucrul direct cu copiii şi adulţii.

Formare terapii scurte şcoala franceză, dar şi formare scurtă Prevenirea traumatizării încă din copilăria timpurie. Am participat la numeroase formări şi cursuri dedicate psihologiei copilului şi familiei.

Pe scurt, sunt mamă, soţie, fiică şi prietenă, sunt psihoterapeut, formator acreditat şi consilier vocaţional, jurist şi manager, iar proiectul Casei cu Rost a apărut ca o încununare a tot ceea ce am deprins în ultimii 15 ani.

Toţi cei care fac parte din proiectul acesta – Centrul Cultural Casa cu Rost – profesori, colaboratori, membri ai asociaţiei, departamentul de marketing, design, IT, contabilitate sunt prietenii mei şi am devenit o familie, povesteşte Adela Ioan Târziu.

Un reper bazat pe valori

Proiectul Casei cu Rost, în forma actuală, a luat naştere în 2014, sub umbrela Asociaţiei Rost şi s-a născut din dorinţa de a le oferi atât copiilor, cât şi părinţilor dar nu în ultimul rând tinerilor, un reper bazat pe valori şi un mod de viaţă tihnit. „Deci, scopul nostru este de a vă delecta şi de a vă ajuta, prin tot ce vă oferim. Vă primim ca prieteni, deci vă tratăm cu ce avem prin casă: ceai, cafea, apă, fursecuri, biscuiţi, alune. Fără nicio plată.

Veţi plăti totuşi timpul petrecut la „Casa cu Rost”, pentru ca acest loc să existe şi ca să vă binemeritaţi locul la masă. Nu este deci un preţ pentru ce consumaţi, ci o donaţie pentru o idee generoasă. Este o diferenţă care vă arată nobleţea şi care stabileşte între noi un raport de împreună-lucrare, nu un unul comercial. Orice sumă suplimentară, pe care o puteţi dărui pentru proiectele noastre, se socoteşte ca aport la ctitorie şi atrage recunoaşterea publică a acestui statut”, spune coordonatorul proiectului.

Musafirii, primiţi cu prăjituri

Toţi cei care trec pragul Casei cu Rost sunt primiţi într-un mediu cald, prietenesc, un loc în care ei se simt chiar ca acasă. Încă de la bun început, coordonatorul proiectului a încercat să creeze un spaţiu cât mai natural care să transmită atmosfera unui cămin, atât prin mobilier, cât şi prin modul în care sunt primiţi musafii, până la lucrurile cu care sunt serviţi: prăjituri de casă, pâine cu maia, produse artizanale. De-a lungul timpului, mii de oameni au participat la ateliere, evenimente şi expoziţii, la lansări de carte, concerte şi nu numai. Ne Pentru că s-au îndrăgostit de acest loc, ei revin frecvent, unii chiar săptămânal. Mulţi dintre copiii care participă la atelierele de la Casa cu Rost spun că nu mai pot şi nu mai vor să meargă în alte locaţii, fiind legaţi sufleteşte de acest loc şi cuceriţi de dibăcia, creativitatea şi căldura instructorilor noştri.

Aici există doar personal specializat, lectori cu studii înalte în domeniile în care profesează, sunt unii dintre cei mai buni specialişti pe domeniile lor: psihologi, arhitecţi, etnologi, profesori, designeri etc. Atelierul de ii este 50 de lei şedinţa, cel de paine cu maia 100, un modul de dewzvoltare personala pentru copii ( 4-5 sedinte - 200 lei ), tablou cu licheni 120 lei, 40 lei atelierul de jucarii

„Am făcut voluntariat până la epuizare”

„Am investit mult în timp, în primul rând suflet, însă şi finaciar, am cheltuit sume mari din propriul buzunar, am făcut voluntariat până la epuizare... Dar bucuria cu care ne răsplătesc musafirii noştri fac ca toate acestea să pălească, prin comparaţie. Dorinţa lor de a ţine aproape de noi ne întreţine speranţa că ceea ce facem este de folos şi bine plăcut. Atât profesorii cât şi publicul Casei cu Rost ne-au devenit preteni apropiaţi, acum fiind o mare familie şi toate acestea ne-au dat mereu forţă.

Îmi place să spun că am cheltuit mulţi bani, dar am câştigat ceva ce banii nu pot cumpăra: prieteni adevăraţi, familie, dragoste. Casa cu Rost este sufletul meu! Poate parea o nebunie pentru mulţi, însă fiecare efort are rostul său”, spune Adela Ioana Târziu.

„Ne facem luntre şi punte ca să trăiţi frumos”

Astfel, la Casa cu Rost se face pasul de la teorie la practică, sau, altfel spus, prin care dăm viaţă ideilor. Aceasta este şi centru de ateliere manufacturiere, şi salon de expoziţie cu vânzare a produselor bio/ eco/ făcute în casă, şi spaţiu pentru cursuri de formare profesională şi dezvoltare personală, şi galerie de artă, şi loc pentru evenimente culturale şi de divertisment.

Prin aceste activităţi, spune coordonatorul proiectului, se doreşte molipsirea cât mai multor semeni de bucuria de a trăi cu adevărat, adică de a fi prezent în ceea ce ţi se întâmplă, de a-ţi procura mereu motive de satisfaţie.

Aici sunt cultivate tradiţiile autentice, dragostea de educaţie şi de performanţă, deprinderea unor meşteşuguri, dezbaterile de idei, ataşamentul pentru lectură, gustul pentru film, teatru, muzică, pictură şi fotografie de calitate.

Pe scurt, spune Adela Ioana Târziu „ne facem luntre şi punte ca să trăiţi şi să trăim frumos şi cu rost”.

Nu este o afacere

Participanţii la atelierele şi evenimentele organizate de Casa cu rost provin din medii intelectuale, dar şi corporate, dar nu numai. Aici vin ca să se simtă bine copii de la 6 luni şi adulţi până la cele mai înaintate vârste. Toţi participă la diverse ateliere, iar timpul este petrecut în mod plăcut şi cu sens.

„Ce facem noi aici nu este o afacere, ci un mod de a face binele comun. Publicul nostru ne găseşte activităţile în mediul online şi prin recomandări şi astfel alege să ne ne treacă pragul.

Ne susţinem din voluntariatul pe care atât eu, cât şi soţul meu îl practicăm de peste 20 de ani, din activităţile pe care e desfăşurăm atât eu, cât şi el în mediul privat, din donaţii, dar nu în ultimul rând din atelierele desfăşurate – acestea au costuri, altfel nu am putea susţine activitatea, dar costuri rezonabile, mult sub preţul pieţei, accesibile tuturor.

Aşa cum am mai spus, Casa cu Rost nu este un bussines, este o lucrare prin care ne dorim să sădim ceva bun în sufletul şi mintea celor ce ne vizitează, astfel încât, puţin câte puţin să putem schimba din mentalul colectiv părerea că ”în România nu se poate”, spune Adela Ioana Târziu.

