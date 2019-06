Calvarul unor români care au tamponat  noaptea trei porci mistreţi pe Autostrada Soarelui: „De ce, băi nene, avem poliţiştii ăştia pe planeta România?“

Porci mistreţi şi alte animale sălbatice sau domestice traversează frecvent autostrada Bucureşti - Constanţa, punând în pericol vieţile celor care circulă pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România.





Scăpaţi ca prin minune dintr-un accident provocat de trei mistreţi, doi tineri, soţ şi soţie, au trăit o adevărată aventură după ce au sunat la 112: cu maşina de tractare, dar şi cu poliţistul care a eliberat adeverinţa de constatare a accidentului fără victime şi care i-a sfătuit să vină la el la birou pentru a întocmi hârtia necesară reparaţiei.



În acest mod, cei doi soţi au mai trecut de două ori podul de la Feteşti, plătind taxa aferentă, deşi achitaseră o dată acest tarif. Acest lucru i-a lăsat perplecşi, dar şi mai năucitor a fost răspunsul poliţistului: oamenii legii nu se duc să vadă despre ce e vorba dacă nu sunt victime la locul accidentului. Cei doi soţi au povestit pe Facebook cum poliţiştii le-au mai spus că nu intră în competenţa lor nici montarea de panouri cu avertismentul că trec porci mistreţi prin zonă şi cum, de fapt, până la urmă, nici nu trec animale sălbatice pe Autostrada Soarelui.

Iată postarea integrală de pe pagina de socializare a lui Zully Mustafa:

Autostrada porcilor!!!

Am pus pozele astea să vedeţi mai bine daunele. Norocul a fost că porcii au fost loviţi pe partea mea, astfel că atunci cînd au sărit airbagurile, Dragoş a ţinut tot înainte fără să smucească de volan pînă cînd am reuşit să oprim undeva pe banda de urgenţă.

E acea fracţiune de secundă cînd îţi vezi filmul vieţii pe dinaintea ochilor şi în filmul ăla jucau, din senin, 3 porci. Cînd m-a lovit airbagul, am crezut că animalul (sau animalele) au spart parbrizul şi că se zbat pe noi. Evident am început să ţip şi după prima bubuitură, aşteptam să urmeze şi altele, pentru că eram pe A2 şi era destul de aglomerată. După ce am oprit, am izbucnit în plîns şi mi-a luat jumătate de h să mă calmez.

Am sunat un prieten. Nefiind un accident cu victime, poliţia nu se deplasează să vadă ce se întîmplă, trebuie să te duci tu la picioarele ei. Am aflat asta după ce am sunat la 112.

Înainte de asta, am aprins farurile de avarie, ne-am pus vestele reflectorizante, iar Dragoş s-a dus în urmă să caute plăcuţa de înmatriculare faţă. I-am spus să-şi ia ceva cu el, că dacă apar alţi porci mistreţi? (Ce naiba să-şi ia că nu umblăm cu puşti după noi, doar n-am plecat la vînătoare de porci mistreţi). Am rămas singură, la 23.30, pe banda de urgenţă, cu maşini care treceau în viteză. După 15 minute, mi-au trecut alte scenarii prin cap.





Apare în sfîrşit soţul meu şi asistenţa de urgenţă sau ce sunt ăia care te tractează. Îl întreabă dacă avem nevoie de ajutor. Tractarea e 250 lei, dar noi sunasem deja un prieten. ”Să ştiţi că amenda că te tractează altcineva e de 1200 lei”. Indolenţa ăluia m-a făcut să-mi revin. Continuă: A văzut el un ghemotoc parcă şi că da, domle, trec porci mistreţi pe aici. Şi ce, bă, ţi se pare normal să treacă porci pe aici? Deci tu ştii că se întîmplă asta, iar noi, după ce plătim atîtea taxe, vii să-mi spui că ajutorul tău de porc, ne costă 250 lei? Asta era problema ta, nu că sunt porci mistreţi pe autostradă?

I-am dat flit şi a plecat. În timp ce ne aşteptam prietenul, ne-am învîrtit în jurul maşinii să vedem daunele. Apare a doua maşină de tractare, de pe cealaltă direcţie de sens. Vrea şi ăla 250 de lei. Băi, am impresia că se plimbă pe autostradă rugîndu-se zilnic să-şi facă norma de 250.

După ce am sunat la 112, au început absurdităţile, dacă poate fi una mai mare decît faptul că tocmai am intrat în nişte porci. Poliţistul zice să trecem din nou staţia de taxare şi să aducem maşina să facă o constatare. Nu-i pasă nimănui că eşti în stare de şoc, că poate nu ai bani să plăteşti tractări sau măcar taxele de pod din nou (le-am plătit pentru două maşini că iar am trecut prin staţia de taxare şi încă o dată ca să ne ducem acasă, după ce am luat hîrtia de constatare), poate nu ai prieteni, poate nu ai bani, poate ai mintea blocată. Nici măcar nu te întreabă dacă eşti în regulă, sau să-ţi dea dracu un pahar de apă în biroul lor sinistru de constatari de serviciu, enervaţi că le-ai stricat noaptea cu accidentul tău fără victime.





Întreb: dle, e posibil să îmi cereţi iar taxarea de două ori pentru un accident? Îmi răspunde aşa, cu nonşalanţă, că ei nu se duc să vadă despre ce e vorba dacă nu sunt victime.

Întreb: de ce nu puneţi plăcuţe de avertisment că trec porci mistreţi pe aici dacă tot ştiţi că se întîmplă asta? răspunde: nu e de competenţa noastră.

Spun mai răspicat: înţeleg că nu e de competenţa dv., dar totuşi aţi semnalat cuiva că trec porci mistreţi pe autostradă?

răspunde: pe autostradă nu au cum să treacă animale sălbatice. Şi atunci cine ne-a stricat maşina? extratereştrii?





(de ce sunt, băi nene, poliţiştii ăştia pe planeta România?)

pînă încerc să-mi răspund la întrebarea asta, dau drumul postării, să aveţi grijă, mai ales noaptea, ce vi se poate întîmpla pe A2 (că tot s-a deschis sezonul estival).

#AutostradaPorcilor

