Bunicii, primii la vot. Alegător din Călăraşi: Suntem cavaleri credincioşi, nu am lipsit de la niciun scrutin

Pensionarii au fost primii la urne FOTO I.S:

Un bunic din Călăraşi, ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani, a declarat la ieşirea de la urne că nu i-a fost frică de aglomeraţie şi că înainte de intrarea în secţie au fost respectate toate regulile sanitare: dezinfectarea mâinilor, măsurarea temperaturii şi păstrarea distanţei între oameni. "Suntem cavaleri credincioşi. Am votat la secţiaa de Colegiul Economic. Este o responsabilitate pe care ar trebui să o respectăm cu toţii. Eu nu am lipsit de la niciun scrutin. Aşa mi s-a părut normal şi îi îndemn pe toţi să o facă. Am votat pentru continuitate, pentru un oraş prosper, pentru modernizare şi investiţii", a spus pensionarul. În judeţul Călăraşi, până la ora 12.00, 20,73% dintre persoanele cu drept de vota, adică 51.434 de cetăţeni, s-au prezentat la urne.

Reguli la secţiile de votare

La alegerile locale trebuie să punem stampila pe 4 buletine de vot: pentru primar, preşedintele consiliului judeţean, membrii consiliul local şi cei ai consiliului judeţean.

Cei din Bucureşti vor alege primarul general şi primarul de sector, plus consiliul local şi consiliul general.

Atenţie însă! Spre deosebire de alegerile prezidenţiale sau de parlamentare, la locale puteţi vota doar în localitatea în care aveţi domiciliul sau reşedinţa legală! Din păcate, cei care se află în alte localităţi sau sunt plecaţi din ţară nu vor putea vota pe liste suplimentare.

Trebuie să aveţi la dumneavoastră cartea de identitate şi să mergeţi la secţia de votare la care sunteţi arondat în funcţie de domiciliu. Nu puteţi vota la alta!

Dacă nu ştiţi de care secţie aparţineţi, puteţi verifica online, pe registrulelectoral.ro.

Odată ajunşi la secţia de votare, trebuie să respectaţi regulile suplimentare de distanţare şi de protecţie sanitară impuse de pandemia de coronavirus.

La aceste alegeri, minorii nu mai au acces în secţii.

În interiorul secţiei de votare trebuie să purtaţi mască, să vă dezinfectaţi mâinile şi să evitaţi contactul cu membrii biroului electoral sau cu alţi alegători.

Va fi nevoie să faceţi singur câteva operaţiuni pe care, de obicei, le făceau membrii birourilor electorale: să vă scanaţi cartea de identitate, să preluaţi buletinele de vot şi stampila şi să aplicaţi autocolantul cu menţiunea "Votat" pe cartea de identitate la final.

Vă mai recomandăm şi: