Bucătăria spitalului, modernizată cu 32.000 de lei. Mâncarea pacienţilor se găteşte rapid în oale profesionale

Consiliul Judeţean Călăraşi a bugetat achiziţionarea de aparatură nouă la blocul alimentar al instituţiei medicale. Astfel, hrana de zi cu zi a pacienţilor este tocată cu aparate profesionale şi apoi preparată pe maşini noi de gătit.

Recentele dotări, cu o valoare de 32.000 de lei, mai presupun veselă, frigidere şi ustensile necesare pentru activitatea în bucătărie, lăzi frigorifice, dulapuri, maşini de tocat carne, oale şi veselă. Modernizarea blocului alimentar la spital se află pe agenda mea de la începutul mandatului. Sunt mulţumit că reuşim, pas cu pas, să schimbăm ceea ce am găsit aici. Urmează să achiziţionăm echipamente şi vase corespunzătoare pentru transportul hranei către saloane", a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Bucătăresele din spital sunt cele mai fericite. Mâncarea pe care o fac este mai gustoasă, se găteşte mai repede, iar condiţiile de lucru sunt moderne. "Eu lucrez aici din 1986, am prins toate timpurile. Ni s-a uşurat activitatea considerabil. Este plăcut să lucrezi cu ustensile noi, totul este modern, iar preparatele sunt mai gustoase, deşi folosim aceleaşi reţete", spune una dintre angajatele spitalului. Zilnic, aici se pregătesc, sub supravegherea unui nutriţionist, 15 meniuri pentru cele 27 de secţii şi compartimente existente în unitatea medicală. Noi am semnalat acest aspect pentru că era foarte necesară investiţia în blocul alimentar.

Echipamentele erau vechi de 30 de ani. A fost modernizată şi bucătăria, s-au înlocuit gresia, faianţa, s-au făcut reparaţii la sistemul de ventilaţie. Cred că este important că asigurăm cele mai bune condiţii pentru prepararea hranei pacienţilor, a explicat Valentin Emanoil, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Călăraşi.

La blocul alimentar se lucrează la flux continuu. Câte 2 serii de bucătărese, 4 pe o tură supraveghetate de un nutriţionist, gătesc pentru pacienţi. Se prepară ciorbă de legume, tocăniţe, pilaf cu carne, paste, ghiveci de legume, supe, în funcţie de patologiile fiecărui pacient.

"Gătim cu drag pentru că ne place. În fiecare zi preparăm sute de kilograme de mâncare. La o ciorbă, de exemplu, folosim 120 de kilograme de cartofi, 20 de kilograme de ceapă, tot atâtea de morcov. Avem tocător de legume care ne-a uşurat considerabil munca. Totul se face mai rapid. Era nevoie de o astfel de investiţie pentru că în bucătărie se munceşte continuu", povesteşte o altă bucătăreasa.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: