Botezul cailor pe 6 ianuarie, tradiţia care se păstrează în satele din Bărăgan

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, însoţit de reprezentanţi ai administraţiei judeţene a răspuns prezent invitaţiilor lansate de primari la primul eveniment religios al anului 2019. Sărbătoarea a început dis de dimineaţă cu festivităţile din municipiul Călăraşi, unde Crucea a fost recuperată din apa îngheţată a Borcei de acelaşi brav sportiv care câştigă această competiţie de 8 ani de zile. Boboteaza a continuat şi în lte localităţi ale judeţului: Vîlcelelel, Dichiseni, Borcea, Roseţi, unde localnicii au adus caii pentru a primi binecuvântarea preoţilor.

În fiecare an, de Bobotează, sătenii din judeţul Călăraşi îşi botează caii, pentru ca animalele să fie bune de muncă şi sănătoase tot anul. Obiceiul constă în botezarea de către preotul satului a cailor, după slujba de Bobotează. Împodobiţi cu ciucuri şi funde roşii, caii fac o adevărată paradă de forţă şi frumuseţe şi sunt motiv de mândrie pentru stăpânii acestora. După botezul cailor, considerat benefic de către localnici pentru animalele care vor servi la activităţile agricole din an, are loc o întrecere pentru a desemna cel mai bun cal şi călăreţ.