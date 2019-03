Ateliere de inovare şi creativitate, realizate de elevi români şi bulgari, deschise sâmbătă, 23 martie

Ateliere au fost create în cadrul Proiectului transfrontalier "Coordination of joint policies and equipment investments in the field of education in the cross-border area", Project Code 16.5.2.054 / e_MS ROBG - 165, proiect implementat de Inspectoratul şcolar al judeţului Călăraşi, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu trei licee din Bulgaria. Standurile, care vor reprezenta lucrări realizate de elevi în cadrul Atelierelor de inovare şi creativitate, vor fi organizate de următoarele unităţi de învăţământ liceal: Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi, Liceul teoretic “Mihai Eminescu” Călăraşi, Colegiul economic Călăraşi, Liceul teoretic “Neagoe Basarab” Olteniţa, Liceul “Alexandru Odobescu” Lehliu Gară, Liceul “Emilian Stanev” Veliko Târnovo – Bulgaria, Liceul “Hristo Botev” Tutrakan – Bulgaria şi Liceul “Sf. Kliment Ohridski” Silistra - Bulgaria

În cadrul manifestării de sâmbătă va fi lansată şi broşura 20 de oameni de ştiinţă şi inventatori celebri români şi bulgaria, editată în limbile română, bulgară şi engleză, lucrare realizată în cadrul aceluiaşi proiect transfrontalier.

