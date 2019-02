Asociaţia Elevilor are un nou preşedinte: Amania Manea a preluat mandatul

"După aproape doi ani de la intrarea în domeniul reprezentării elevilor, după un an şi jumătate de activitate in funcţia de vicepreşedinte al AECL, am simţit că este momentul de a progresa la nivel profesional, preluând mandatul de preşedinte.

Pe parcursul celor doi ani am acumulat experienţă, curaj si determinare în ceea ce priveşte reprezentarea elevilor. Sunt sigură că perioada ce urmează va fi una productivă şi plină de reuşite în beneficiul elevilor călărăşeni", a scris Amanalia Manea pe pagina sa de socializare.

Sţmbătă, 23 februarie, Adunarea Generală a Asociaţiei s-a întrunit în şedinţă extraordinară pentru preluarea mandatului de preşedinte de către Amalia Manea de la Movilă Emma Violeta. De asemenea, echipei AECL i s-a alăturat Alin Ion, în calitate de vicepreşedinte al Biroului de Conducere, poziţie pentru care s-au depus 5 candidaturi. În plus, Alexandra Tuţă, membru fondator al Asociaţiei şi studentă la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, a fost alături de elevi în cadrul unui training în domeniul legislaţiei din sectorul educaţional.

