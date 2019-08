Alimente care ţin rinichii în formă. Cum cureţi de toxine „filtrele“ organismului şi de ce fructele roşii sunt cele mai indicate

Este extrem de important să ne păstrăm rinichii într-o stare bună de funcţionare, care sunt consideraţi filtrele organismului.





“Pentru a-i menţine sănătoşi trebuie să ţinem cont de câteva reguli: să consumăm lichide, de preferat apă, pentru a împiedica deshidratarea şi formarea pietrei la rinichi, să fim atenţie la cantitatea de proteine de origine animală pe care o consumăm, să nu mâncăm prea sărat sau picant. Rinichii au funcţii multiple şi importante în organism. Ei elimină toxinele din organismul nostru, dar altă funcţie este aceea de a menţine constant concentraţia de săruri şi apă din organism, de aceea trebuie să fim atenţi pentru a-i menţine în formă”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Pepenele conţine 95% apă

Iată trei dintre cele mai bune alimente care ajută rinichii să-şi îndeplinească funcţiile. Acestea au capacitatea de a dubla puterea de detoxificare a rinichilor.





Bogat în vitamina A, B6 şi C, având un conţinut de apă de 95%, pepenele este o reală binefacere pentru sănătate. Deşi s-ar crede că nu are contraindicaţii, medicii spun că este interzis diabeticilor, persoanelor care suferă de gastrită cronică, ulcer, colită ori diaree. Pepenele previne instalarea unei stări de deshidratare în timpul verii, stimulează imunitatea prin intermediul limfocitelor şi creşte astfel rezistenţa organismului la infecţii. Vitamina C protejează organismul de actiunea nocivă a radicalilor liberi.

“Licopenul este un pigment natural conţinut de vegetale care le conferă culoarea lor roşie. Alături de roşie, pepenele este un formidabil furnizor de licopen. Este şi un antioxidant care permite reducerea nivelului de colesterol din sânge. Acest antioxodant are un efect benefic şi asupra bolilor cardiovasculare, dar şi asupra unor tipuri de cancer, mai ales cel de prostată”, spune dr. Daniela Stan, medic de familie.

Efect diuretic excelent

Pepenele rosu nu este bogat doar în vitamine. El mai conţine şi fibre, proteine, calciu, acid folic, magneziu şi potasiu. Pepenele roşu poate fi un adevărat medicament împotriva diferitelor boli.

“Dacă suferiţi de probleme renale şi biliare, boli cardiovasculare, reumatism, constipaţie, acnee, boli de piele, consumul de pepeni roşii poate atenua sau chiar vindeca aceste afecţiuni. Puteţi mânca, de asemenea, mult pepene rosu, dacă doriţi să pierdeţi în greutate. Dieta cu pepene roşu urmată timp de 2 săptămâni ajută la detoxifierea organismului datorită efectului diuretic excelent”, explică specialistul.

Previn şi tratează infecţiile

Fructele roşii sunt pline de antioxidanţi şi ajută rinichii să elimine toxinele mult mai repede. Cu cât culoarea lor este mai închisă, cu atât sunt mai bune pentru rinichi. Indicate sunt coacăzele, murele şi afinele. Pline de vitamine, minerale şi antioxidanţi, afinele sunt printre cele mai sănătoase fructe. Acestea ajută la prevenirea şi tratarea infecţiilor şi luptă împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi.

Afinele sunt cunoscute pentru proprietăţile lor de a inhiba răspândirea bacteriilor. Studii medicale au demonstrat faptul că sucul de afine ajută la prevenirea infecţiilor urinare. Astfel, dacă sunteţi predispuşi la această afecţiune neplăcută, o puteţi preveni consumând afine măcar de câteva ori pe săptămână.

Supliment alimentar ideal

Afinele au cea mai mare capacitate antioxidantă dintre toate fructele, substanţele pe care le conţin neutralizează radicalii liberi care pot promova boala şi îmbătrânirea în organism.

Aceste fructe mici conţin antociani, vitaminele A, complexul-B, C şi E, zinc, sodiu, potasiu, cupru, magneziu, fosfor, mangan şi pot preîntâmpina sau vindeca printre altele, apariţia tulburărilor nevrotice, prin prevenirea degenerării sau distrugerii neuronilor, a celulelor creierului, ajutând la menţinerea sănătăţii sistemului nervos central”, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Conţinutul ridicat de fibre, antioxidanţi puternici şi abilitatea afinelor de a dizolva colesterolul rău, fac din aceste fructe un supliment alimentar ideal pentru vindecarea bolilor de inimă. Sucul de afine este deosebit de eficient în lupta împotriva infecţiilor bacteriene ale tractului urinar. Bolnavii de cistită trebuie să consume mult suc de afine neîndulcit pentru eliminarea din tractul urinar a E-coli şi Proteus, care provoacă dureri în timpul urinării, crampe abdominale şi chiar sângerări.

Seminţele de dovleac, bune pentru sistemul renal

Seminţele de dovleac au în compoziţie aproape tot atât de mulţi antioxidanţi precum coacăzele. Ar trebui să fie consumate în mod regulat de către persoanele care caută să îşi amelioreze sănătatea renală. Seminţele de dovleac sunt excelente pentru întregul organism, fiind bogate în proteine şi în elemente nutritive.

Bogate în grăsimi sănătoase, antioxidanţi şi fibre, seminţele de dovleac pot oferi beneficii pentru inimă şi sănătatea ficatului. Un adevărat remediu naturist, seminţele ajută la eliminarea viermilor intestinali, pot vindeca prostate, dar sunt recomandate şi copiilor, pentru că nu afectează organismele în creştere şi nu sunt toxice.

