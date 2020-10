Alertă internaţională de pornografie infantilă din cauza unui film distribuit pe Facebook de un puşti de 14 ani

În luna august a acestui an, pe rolul Tribunalului Călăraşi a fost înregistrat un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT - Biroul Teritorial Călăraşi cu un tânăr, acum în vârstă de 18 ani, din municipiul Călăraşi, cercetat pentru săvârşirea, în 2017 a infracţiunii de „pornografie infantilă prin intermediul unui sistem informatic”.

Organele de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bucureşti - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi au demarat cercetările după ce pe aplicaţia NCMEC (Naţional Centre for Missing and Exploited Children) din SUA a fost sesizată o alertă privind încărcarea unor materiale pornografice, în care apar copii (o fotografie în format .JPG şi un videoclip în format .mp4). Adolescentul era minor la data comiterii faptelor.

„Minorul în vârstă de 14 ani (P. M.S.) a postat pe pagina sa de Facebook S.P. un film cu caracter pornografic cu minori, material în care se pot observa trei copii, doi de sex masculin şi unul de sex feminin care întreţin un act sexual oral şi care, cel, puţin, mimează întreţinerea unui raport sexual”, se arată în considerentele sentinţei penale nr. 78 (rolii.ro) pronunţate în septembrie 2020 de Tribunalul Călăraşi.

Motivul distribuirii filmului: "pentru a avea cât mai mulţi prieteni"

Ancheta a stabilit că pentru distribuirea filmuleţului, puştiul a folosit telefonul mamei. În contul creat de el a trecut parţial numele real, a furnizat însă un alt an de naştere iar la profil a pus o poză a nepoţelului său minor. Identificarea sa a fost făcută relativ uşor după sesizarea NCMEC.

“Am trecut, la date personale, ziua şi luna mea de naştere (09.07.) iar la anul naşterii am trecut anul 1999, deoarece când am trecut anul meu de naştere cel real, respectiv anul 2002, aplicaţia nu mi-a permis crearea contului întrucât vârsta mea era prea mică (…). În legătură cu videoclipul cu caracter pornografic prezentat, menţionez că a fost vizionat de mine în anul 2017, pe aplicaţia Facebook. Nu mai reţin de unde am obţinut acest material, dar oricum, l-am avut de pe o adresă de Facebook, prieten cu mine pe Facebook. În respectivul film, erau copii de sex feminin şi masculin care întreţineau raporturi sexuale. Din cât îmi amintesc, am redistribuit acest material către mai multe contacte (…) din lista mea de prieteni făceau parte mai multe persoane, fără să le cunosc pe toate personal. Am dat mai multe cereri de prietenie către mai multe persoane, chiar dacă nu le cunoşteam, pentru a avea cât mai mulţi prieteni.”, a precizat adolescentul în acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

În luna septembrie a acestui an, Tribunalul Călăraşi a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de către Parchet cu inculpatul cercetat pentru comiterea infracţiunii de „pornografie infantilă prin intermediul unui sistem informatic” şi a dispus în cazul acestuia măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de 3 luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Călăraşi (decizia nu este definitivă, dar dat fiind acordul dintre părţi, e doar o chestiune de timp până la respectivul moment).