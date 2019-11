Afinele, cea mai puternică armă împtriva infecţiilor. Ce conţin fructele care „spală“ bacteriile din organism

“Afinele au cea mai mare capacitate antioxidantă dintre toate fructele, substanţele pe care le conţin neutralizează radicalii liberi care pot promova boala şi îmbătrânirea în organism. Una dintre calităţile extraordinare ale afinelor este că menţin sănătatea creierului. Aceste fructe mici conţin antociani, vitaminele A, complexul-B, C şi E, zinc, sodiu, potasiu, cupru, magneziu, fosfor, mangan şi pot preîntâmpina sau vindeca printre altele, apariţia tulburărilor nevrotice, prin prevenirea degenerarii sau distrugerii neuronilor, a celulelor creierului, ajutând la menţinerea sănătăţii sistemului nervos central”, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.







Conţinutul ridicat de fibre, antioxidanţi puternici şi abilitatea afinelor de a dizolva colesterolul rău, fac din aceste fructe un supliment alimentar ideal pentru vindecarea bolilor de inimă.

Inhibă creşterea agenţilor patogeni

Sucul de afine este deosebit de eficient în lupta împotriva infecţiilor bacteriene ale tractului urinar. Bolnavii de cistită trebuie să consume mult suc de afine neîndulcit pentru eliminarea din tractul urinar a E-coli şi Proteus, care provoacă dureri în timpul urinării, crampe abdominale şi chiar sângerări.

Dezvoltarea coloniilor de bacterii, precum E-coli de-a lungul pereţilor mucoasei din interiorul tractului urinar sunt responsabile pentru aceasta infecţie care conduce la inflamaţie, senzaţie de arsură în tipul urinării şi alte complicaţii.





În acest caz, afinele pot fi surprinzător de benefice. Acestea conţin un compus format din polimeri mari, precum moleculele grele, care înhibă creşterea bacteriilor respective. Afinele au proprietăţi antibiotice care se adaugă la acest efect. Moleculele mari şi grele spală practic aceste bacterii de pe pereţii tractului urinar, prevenind declanşarea infecţiei.

Cea mai mare capacitate antioxidantă

Afinele sunt foarte bogate în antioxidanţi numiţi antocianina, vitamina C, vitamine din complexul B, vitamina E, vitamina A, cupru (care întăreşte imunitatea şi are rol antibacterian), seleniu, zinc, fier şi stimulează, previne apariţia infecţiilor. Odată ce imunitatea este puternică, veţi evita răceala, febra, varicela şi multe dintre bolile care se pot transmite, atât pe cale virală, cât şi bacteriană.

Afinele sunt unele dintre fructele cele mai bogate în antioxidanţi. Acest lucru se datorează în special prezenţei antocianinei, un pigment responsabil de culoarea albastră a afinelor. Cantitatea însemnată de vitamina C este un alt argument pentru rolul benefic al acestor fructe.

Cele mai importante beneficii

Ţin bolile departe. Datorită conţinutului bogat în antioxidanţi, afinele contribuie la întărirea sistemului imunitar şi prevenirea îmbolnăvirilor.

Reduc tensiunea arterială. Dacă sunt consummate regulat, afinele au rolul de a reduce tensiunea arterială.

Previn apariţia ridurilor. Antioxidanţii care se află în afine reduc daunele cauzate de stresul oxidativ şi previn îmbătrânirea pielii şi apariţia ridurilor. Totodată, ajută corpul să neutralizeze radicalii liberi, protejând împotriva cancerului, a diabetului şi a bolilor cardiovasculare.

Au proprietăţi anti-inflamatorii. Afinele previn inflamaţiile, crescând cantitatea de molecule numite proteine de şoc termic, care scad odată cu înaintarea în vârstă.

Îmbunătăţesc tranzitul intestinal. Afinele au rolul de a îmbunătăţi digestia, reducând inflamaţiile şi tratând constipaţia şi diareea. Ele ajută totodată la menţinerea sănătăţii tractului urinar.

Un pahar de afine are în jur de 80 calorii şi zero grăsimi sau colesterol. Aceeaşi cantitate are şi 10 mg sodiu, 20 g carbohidraţi şi 4 g de fibre, însemnând 15% din cantitatea zilnică recomandată.