A sunat clopoţelul şcolii de la vară. Copiii, lecţie deschisă la muzeu cu arheologii

Entuziaşti şi dornici de a învăţa cât mai mult, 13 copii au participat cu bucurie la activităţile Şcolii de Vară. Ani Topârceanu, arheolog, le-a explicat copiilor, alături de colegii săi, ce înseamnă munca la muzeu şi ce este un obiect de patrimoniu.

“Copiii au fost receptivi, cuminţi şi au participat cu drag la toate activităţile. Au fost încântaţi de obiectele de patrimoniu, au pătruns în depozitul muzeului şi au făcut săpături pe un şantier arheologic improvizat în curtea institutuţiei. Nimeni nu s-a plictisit şi am simţit o urmă de regret în glasul lor la sfârşitul celor 5 zile de instruire. Ar fi vrut să continuăm.

Vom merge mai departe cu acest proiect şi, în perioada 23-27 iulie, alţi copii vor participa la Şcoala de Vară. A fost plăcut să interacţionăm, am creat legături de prietenie şi am muncit cot la cot. Copiii au fost stimulaţi să-şi dezvolte creativitatea la atelier de desen după obiecte de patrimoniu, dar şi să modeleze în lut,” povesteşte arheologul.

Ana Maria, eleva din Belgia, printre cursanţi

Pentru Ana Maria Vasile, în vârstă de 11 ani, Şcoala de Vară a însemnat o experienţă inedită. Născută în Belgia, fetiţa a venit la Călăraşi, în vacanţă la bunici şi i s-a părut interesant să facă cunoştinţă cu obiectele vechi de mii de ani. Astfel a avut ocazia să le să pătrundă în lumea fascinantă a civilizaţiiilor demult dispărute.

Fata, care vorbeşte perfect limba română s-a arătat impresionată deexperienţa trăită. ”Şcoala prin joacă este o metodă folosită şi în Belgia. Astfel devenim mai apropiaţi unii de alţii şi nu ni se pare nimic plictisitor la orele de curs. Eu locuiesc în oraşul Ruisboec, în zona flamandă a ţării, am trecut în clasa a VI-a şi cred că a fost o idée bună să iau parte la aceste activităţi. Am cunoscut şi alţi copii, am ascultat cu plăcere povestirile arheologilor şi m-am implicat în descoperirea obiectelor, mi-am lăsat imaginaţia să zboare “, a explicat Ana Maria.