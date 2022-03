Ştefan Mandachi se implică în viitorul spitalului din Călăraşi. Antreprenorul sucevean s-a născut pe malul Borcei

În urmă cu două zile, Ştefan Mandachi a fost în vizită la Călăraşi şi s-a întâlnit cu conducerea Spitalului Judeţean de urgenţă. Managarul unităţii medicale, Bogdan Mihai, a postat pe pagina sa de socializare detalii despre cum a decurs întâlnirea:

"Am avut astăzi o discuţie extrem de interesantă cu Ştefan Mandachi. Eu îl cunoşteam de pe net ca fiind "omul autostradă". Nu una întreagă, doar.... un metru. Sau ca fiind tipul ăla care ajută refugiaţii. Sau care are nişte hoteluri şi un lanţ de restaurante. Sau care face multe acţiuni de binefacere. Oricum, în multe feluri. Dar azi am mai descoperit ceva.

Timp de câteva ore am dezbătut multe subiecte legate de trecutul său (s-a născut la Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Călăraşi), ne-am aruncat câte o privire în zona veche a spitalului, încă nereabilitată, şi am gândit câteva dezvoltări pentru viitor. Pentru spital. Şi am mai descoperit ca îi pasă. Şi că vrea şi el să schimbe ceva. Cât poate şi cum poate", a anunţat Bogdan Mihai.





La rândul său, Ştefan Mandachi a spus că a fost încântat de ceea ce a găsit la Călăraşi: "Echipa managerială este de nota 10. Cât de mult contează liderul în orice domeniu: schimbă mentalităţi, dezvoltă echipe, generează strategii pe termen lung. Felicitări! În niciun spital din România nu am întâlnit o echipă atât de unită. Ca o familie".