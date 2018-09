Şofer băut şi fără permis, prins conducând pe DJ 301, la Vasilaţi

În dimineaţă zilei de 4 septembrie, poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Rurală Gălbinaşi au depistat pe DJ 301, pe raza comunei Vasilaţi, un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism fără a deţine permis şi aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentraţie alcoolică de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.