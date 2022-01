Şeful DSU, controale în Bărăgan. Dr.Raed Arafat a verificat Unitatea de Primiri Urgenţe

Şeful DSU a fost însoţit de Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi şi s-a declarat mulţumit de activitatea unităţii medicale, precum şi de modul în care este organizat spitalul.





Iliuţă a anunţat că va lua măsurile necesare pentru decongestionarea circuitului pentru pacienţii infectaţi cu SARS CoV-2. Raed Arafat a avut o întâlnire şi cu prefectul judeţului Călăraşi, Valentin Barbu, dar şi conducerea ISU.

Ambulanţa Ialomiţa are spaţiu insuficient

În judeţul Ialomiţa, dr.Arafat a anunţat soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Servicului de Ambulanţă, care funcţionează într-un spaţiu insuficient.





Arafat a precizat că personalul administrativ va lucra într-o altă locaţie decât cel operativ. Mai mult, pentru personalul operativ vor fi amenajate containere pentru odihnă.

„Din discuţia de la Prefectură, principala problemă este cea a sediului Serviciului de Ambulanţă. Din fericire, există o soluţie pentru ea - personalul administrativ să funcţioneze într-o altă clădire, unde se va plăti chirie, iar personalul operativ să rămână cu garajele la spital şi vor avea zone de locuit în containere încălzite şi amenajate special pentru ei", a declarat Raed Arafat.

O altă problemă este ce a dotărilor, iar şeful DSU a dat asigurări că situaţia va fi îmbunătăţită, atât la nivelul Ambulanţei, cât şi la cel al ISU pe fonduri europene.

„Noi am discutat si aspectul cu dotările pentru că am avut un acord cadru semnat cu IGSU pentru 476 de maşini de stingere a incendiilor din care primele vor începe să sosească în martie si va începe distribuirea lor apoi vor veni lunar maşini timp de un an şi jumătate până acoperim toată nevoia de astfel de mijloace la nivelul întregii ţări. Ialomiţa este unul din judeţele care vor primi peste 5-6 maşini", a mai spus Raed Arafat la Slobozia.

Medic, despre valul 5: „Mai toţi cei pe care îi ştii or să aibă roşu în gât, muci, o tuse mai seacă”