Şcoala românească din Uganda va fi gata în 2023. Românii care îi fac fericiţi pe cei mai oropsiţi copii

„La conceptul/proiectarea şcolii au lucrat deopotrivă firma românească Quadratum, cât şi Creations Consult Africa LTD. Conferinţa Muntenia, Fundaţia Jeni Mandachi - coordonată de Ştefan Mandachi, alături de AFFO Uganda - coordonată de John Katende, dar şi administratorul local al proiectului, Dan Kiiza Muzoora, fac parte dintre partenerii de bază, la care se pot adăuga oricând persoane doritoare", explică Mihai Braşov, sufletul proiectului din Africa.

Au numit-o Şcoală românească fiindcă vorca permanent să existe voluntari români, din toate zonele lumii, care să îmbogăţească experienţa educaţională şi morală a acestui campus.

„Suntem la momentul în care documentaţia şcolii a fost depusă la autorităţile locale, pentru aprobare. Dacă totul va merge bine, la finalul lunii ianuarie sperăm să începem construcţia şi până în vara anului 2023 să o finalizăm!

Dorim să nu facem rabat de la calitate şi, cu ajutor de la Dumnezeu, împreună cu experianţa partenerilor, să creăm un model de şcoală, care să poată fi multiplicat", spune Mihai Braşov, un pastor adventist din Bucureşti, implicat în mai multe campanii umanitare, de-a lungul ultimilor ani, în Africa, una dintre cele mai sărace zone ale lumii.





Copiii din Africa vor avea o şcoală modernă FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

Campusul, estimat la 500.000 de euro

Demararea construirii unui campus şcolar în Uganda are un cost estimat la 500.000 de euro. Oameni cu suflet din toată lumea au răspuns iniţiativei şi au făcut donaţii pentru a sprijini proiectul.

Şcoala românească va fi gata în 2023 FOTO Facebook/Mihaela şi MIhai Braşov

Până în vara anului 2023, Mihai Braşov este convins că şcoala, clinica şi o mică fermă vor fi gata. Pastorul care predică la o biserică din strada Popa Tatu, din Bucureşti, a demarat proiectul în anul 2021. Pentru a duce la bun sfârşit acest proiect ambiţios, Mihai Braşov face, din nou, apel, la comunitate pentru a obţine donaţii:

„Ne invităm toţi prietenii, să punem cu toţii umărul, ajutând sute de copii să urce la un alt nivel, unde nu se poate ajunge fără educaţie. Numele tuturor donatorilor vor fi scrise într-un loc special amenajat, al ctitorilor.





O şcoală modernă pentru cei mai săraci copii ai lumii FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

Donaţiile se fac în următoarele conturi, specificând neapărat destinaţia corectă - Şcoala din Uganda:

Nume: Conferinţa Muntenia

RO98 RNCB 0074 0292 3624 0001 (pentru Lei)

RO44 RNCB 0074 0292 3624 0003 (pentru Euro)

RO71 RNCB 0074 0292 3624 0002 (pentru Dolari)





sau

Nume: Asociaţia Jeni Mandachi

RO52 BTRL RONC RT04 9686 5701 (pentru Lei)

RO02 BTRL EURC RT04 9686 5701 (pentru Euro)

RO57 BTRL GBPC RT04 9686 5701 (pentru Lire Sterline)".

Mihai Braşov (în centrul imaginii) şi Ştefan Mandachi (dreapta), în Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi MIhai Braşov

Fântâna care dă apă la 5.000 de suflete

Locul unde vor fi scrise numele tuturor donatorilor se află în curtea campusului şcolar Vor fi piese de piatră simbolizând faptul că fiecare donator a pus o piatră de temelie aici. Tot în spaţiul deschis, pentru comunitatea din localitatea Iganga va fi oferită şi apă proaspătă dintr-o fântănă ce urmează să fie săpată în curând.

De altfel, românii au pus umărul pentru a le aduce apă oamenilor nevoiţi din Uganda. Ştefan Mandachi, antreprenor din Suceava, a fost primul care a răspuns prezent acestei iniţiative, reuşind să atragă şi alţi români cu stare materială bună pentru a construi fântâni în Africa. Mandachi este implicat şi în construirea campusului şcolar, fiind unul dintre donatorii importanţi.

Antreprenorul Ştefan Mandachi a construit fântâni în Africa FOTO Facebook/Şt.Mandachi

În 2020, de Crăciun, acesta a construit o fântână pentru copiii din Africa şi a continuat proiectul şi în 2021. El spune că micuţii, de sărbători, nu îşi doresc gadgeturi sau smartphones, ei vor apă! O fântână ar ajuta peste 800 familii, adică vreo 5.000 suflete.

Cu bani din România, locuitorii din Uganda construiesc fântâni pentru a avea apă FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

„De atunci am convins mai mulţi oameni să se implice şi să finanţeze fântâni! Am ajuns la 72 fântâni şi izvoare, toate făcute de români. O fântână costă între 1.500-7.500 dolari, în funcţie de zonă. Subliniem că am început acelaşi proiect şi în satele sărace de la noi din ţară! Sărbătorim fântânile din Africa ale doamnei Nistor Alice Anca! Proprietara de la Daniel şi Anca din Iaşi (servicii funerare) a finanţat trei fântâni şi izvoare în Africa. Datorită generozităţii ei, mii de suflete nu mai merg 5 km pe jos cu canistre şi bidoane după ei. Au apă în satul lor. Mulţumim, dna Anca, şi să vă răsplătească Dumnezeu înmiit. Cine îi urmează exemplul? Meritul cel mai mare e al lui Mihai Brasov . El e miezul în tot proiectul. Fotografiile sunt realizate de Andrei Pantea, care a donat sume consistente de bani pentru copiii din Africa!", a anunţat Ştefan Mandachi pe pagina sa de socializare.

