Începe a şasea ediţie a campaniei naţionale pentru siguranţa copiilor: Verde la educaţie pentru circulaţie

"Verde la educaţie pentru circulaţie" este un proiect de tradiţie, care îşi propune, an de an, să aducă în atenţia copiilor şi părinţilor siguranţa rutieră. Obiectivul campaniei este de a forma un comportament rutier responsabil în rândul copiilor, prin învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie, pentru ca pe termen lung, numărul şi gravitatea accidentelor rutiere în care sunt implicaţi şi copii să fie reduse. În cadrul evenimentului anual, cei mici află de la poliţişti ce reguli de circulaţie trebuie să respecte în drumul lor spre şcoală, locul de joacă sau către casă, prin lecţii interactive.

Anul acesta, poliţiştii îi vor învăţa pe copii cum să aibă singuri grijă de ei, ca pietoni în trafic. Lecţiile interactive dedicate copiilor, cu vârsta între 4 şi 10 ani, vor fi susţinute în parcările a 221 de magazine Lidl, astăzi, 22 septembrie, începând cu ora 11.00.

Prima parte este dedicată unei sesiuni teoretice, prin care cei mici vor afla ce înseamnă fiecare semn de circulaţie şi vor primi informaţii esenţiale pentru siguranţa lor, ca pietoni. A doua parte va cuprinde o sesiune practică, în care copiii vor putea aplica cunoştinţele dobândite, printr-un joc interactiv de circulaţie rutieră. La finalul acesteia, toţi copiii participanţi vor primi premii.

"Noi credem cu tărie că educaţia, sub toate formele sale, este un factor esenţial pentru un viitor mai bun. De aceea, în urmă cu şase ani, am demarat prima ediţie a proiectului Verde la educaţie pentru circulaţie, prin care ne-am propus să contribuim la reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicaţi cei mici, organizând lecţii de educaţie rutieră dedicate copiilor. Cu fiecare ediţie, acest proiect a crescut şi ne bucurăm că, an de an, din ce în ce mai mulţi copii învaţă cum să fie pietoni responsabili.", a spus Cristina Hanganu, Director de Comunicare şi CSR Lidl România.