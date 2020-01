VIDEO Ministerul Educaţiei se implică în cazul elevul buzoian sancţionat cu 2 la purtare pentru că şi-a ironizat profesoara de desen

Tensiunea a pornit în momentul în care adolescentul a criticat versurile melodiei şi modul în care profesoara era îmbrăcată într-un videoclip. aCESTA este filmat în 2013, în perioada în care profesoara cânta într-o trupă etno.

Mama elevului spune că problemele au început în momentul în care, drept răzbunare pentru nota 3 luată la desen, băiatul ei a postat pe grupul de Facebook al colegiului videoclipul cu profa care era pe atunci şi solistă de muzică etno. Clipul a fost însoţit şi de un comentariu ironic la adresa profesoarei.

„Băi băieţi, eu zic să facem o mişcare prin care să îi găsim profei de desen un băiat de care să se lipească. Între timp Colegiul Hasdeu e liceul în care e interzisă purtarea bărbii şi părului lung, dar unde predă una dintre cele mai luminate minţi ale sistemului de învăţământ, acest struţo-cămilă al artei, care se zbate între vocaţia de a cânta şi a desena”, scria în 2018 elevul Andrei Voicu.

Drept urmare, elevul care şi-a ironizat profesoara de desen a fost sancţionat cu nota 2 la purtare. Sancţiunea a fost dispusă de Consiliul Profesoral.

”A pornit de la o glumă nevinovată. De aici, directorul şcolii a început să facă presiune pe el, să îl distrugă. Chiar dacă a greşit, sistemul trebuie să îl îndrepte nu să-i dea 2 pentru acel comentariu pe un grup de Facebook”, spune Elena Voicu, mama lui Andrei.

Din decembrie 2018, tensiunea dintre familia elevului şi conducerea şcolii pare fără sfârşit. Scandalul a ajuns în instanţă, care a decis iniţial anularea deciziei de scădere a notei 2, dar şi la Ministerul Educaţiei.

A fost necesară schimbarea conducerii din Educaţie pentru ca plângerea familiei elevului să aibă un răspuns. Corpul de Control al ministrului Educaţiei, Monica Anisie, a făcut verificări pe parsursul a trei zile, timp în care au fost audiate toate părţile implicate.

”Înainte de Crăciun am fost la doamna ministru şi i-am prezentat cazul. I-am zis despre problema că are 2 la purtare şi cum se fac presiuni asupra lui în continuare. Am fost şi audiată de membrii comisiei care par imparţiali”,spune mama băiatului.

Cei trei inspectori care au anchetat cazul elevului sancţionat cu 2 la purtare vor înainta ministrului un raport, pe baza căruia vor fi anunţate măsuri. Despre vizita corpului de control, conducerea Colegiului National B.P. Hasdeu a refuzat să ofere ofere lămuriri.

Colegiul Naţional "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Buzău este considerat ca fiind printre cele mai bune din ţară.