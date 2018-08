VIDEO Ceapa roşie de apă a apărut la vânzare pe marginea drumului. Este mai scumpă decât anul trecut

Ceapa roşie de Buzău se produce în bazinul legumicol delimitat de comunele buzoiene Mărăcineni, Măteşti şi Săpoca. De altfel, localnicii din zonă sunt cunoscuţi ca fiind unicii producători ai acestui soi de ceapă din ţară. Grădinarii trag linie şi spun că au avut un an păgubos, pentru că un sfert din ceapă trebuie aruncată, după ce a stat zile în şir sub apă.

”Când au fost ploile acelea ziceam Doamne o să mai facem şi noi ceapă? Nu e cantitate, doar calitate, de aceea e şi preţul ăsta de 3 lei pe kilogram”, spune Florica Constantin, legumicultoare din Simileasca.

În această perioadă a anului, este scoasă din pământ. Operaţiunea se face cu multă grijă, pentru că după precipitaţiile abundente au venit căldurile care au uscat codiţele.

”Stropim mai întâi ceapa din pământ ca să ţinem legătura, să nu se rupă cozile, pentru că ceapa asta se împleteşte şi nu o mai cumpără nimeni dacă nu are codiţă”, spune Constantin Ion, legumicultor.

Mai puţin iute decât celelalte soiuri, ceapa roşie cultivată de grădinarii buzoieni este ideală pentru salatele de toamnă. În tocăniţe, ciorbe sau pur şi simplu crudă, ceapa de apă roşie de Buzău este ingredientul-minune.

Este foarte căutată în toată ţara, iar cei mai norocoşi sunt şoferii care tranzitează Buzăul, pentru că o găsesc la marginea drumului european E85. Preţurile nu sunt însă pe placul tuturor. Funia de ceapă costă între 20 şi 30 de lei funia, în funcţie de greutate.

Sute de hectare de teren agricol din jurul municipiului Buzău sunt cultivate, an de an, cu ceapă roşie. Producătorii o vând cu 3 lei kilogramul, cu un leu în plus faţă de anul trecut, deoarece producţia este mai mică.