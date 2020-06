VIDEO Cum arată şcolile dedicate examenelor naţionale. „O să meargă doar pe partea stângă“

La Şcoala numărul 11 din Buzău pregătirile sunt la final. Au fost stabilite culoarele de intrare şi de ieşire atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Copiii vor urma un traseu special şi vor primi măşti de protecţie.

”O să vină pe suprafeţele marcate pe asfalt şi pe pereţii şcolii. Avem săgeţi şi pe pereţii şcolii. O să meargă numai pe partea stângă. Este un traseu bine stabilit pentru copii”, spune asistenta medicală la Şcoala nr. 11.

Fiecare elev va trece prin triajul epidemiologic la intrarea în şcoală. Fiecare clasă este dezinfectată de o firmă specializată după fiecare serie de copii.

Măsurile menite să limiteze răspandirea infecţiei cu noul coronavirus îi vizează inclusiv pe dascălii din conducerea şcolii.

”Şi mie mi se ia temperatura la intrare. În toată perioada acesta, am respectat traseul, aşa cum o fac toţi colegii mei. Venim la dispenser, ne dezinfectăm şi apoi mă duc la birou pentru a rezolva problemele pe care le am”, direcorul şcolii.

Elevii de clasa a VIII-a încep cursurile de pregătire pe 2 iunie şi vor susţine pe 15, 17 şi 18 iunie probele scrise la Evaluarea Naţională. În fiecare sală vor fi cel mult zece persoane, iar băncile au fost repoziţionate astfel încât să existe o distanţă de doi metri între elevi.

”Această generaţie are 213 copii. Am pregătit pentru ei 20 de săli de clasă şi încă patru pentru situaţii de rezervă. Am luat toate măsurile pentru ca ai noştri copii să aibă toate condiţiile. Trebuie să fie distanţă de doi metri între bănci şi un singur cadru didactic”, declară Aurelian Poteraşu, directorul Şcolii nr. 11 Buzău.

Doar 38 la sută dintre elevii de clasa a XII-a din judeţul Buzău vor participa la cursurile de pregătire care încep din 2 iunie, în perspectiva examenelor naţionale care se apropie.

Fie din dezinteres pentru şcoală, fie de teamă că s-ar putea infecta cu noul coronavirus, mulţi dintre copii nu vor veni la şcoală, părinţii nedându-şi acordul.

La nivelul claselor a opta, procentul privind prezenţa copiilor la pregătire, în şcolile buzoiene, este mai mare: 60, 8 la sută dintre elevii din ultimul an de gimnaziu sunt aşteptaţi în bănci, săptămâna viitoare.

La rândul lor, cadrele didactice şi-au dat acordul de a participa la cursurile de pregătire a copiilor din anii terminali, fiind doar câteva excepţii ale unor profesori care au probleme de sănătate şi cel mai bine, pentru siguranţa lor, este să rămână departe de colectivităţi.

Dacă problema examenelor naţionale pare rezolvată, pregătirile pentru începerea şcolii, în septembrie, se complică. Directorii unităţilor de învăţământ nu ştiu cum vor rezolva problema distanţării fizice.

O soluţie propusă de autorităţile buzoiene este aceea de a fi organizate ore de curs în aer liber. În parcurile din oraş sunt în curs de amenajare trei centre educaţionale, zone exclusive cu acces permis numai elevilor şi profesorilor.