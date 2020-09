VIDEO Ansamblu de monumente, inaugurat la împlinirea a 150 de ani de cale ferată la Buzău

Municipalitatea a sărbătorit vineri, 11 septembrie, 150 de ani de la înfiinţarea primei linii de cale ferată care avea drept punct de oprire Buzăul. Punctul forte al evenimentului a fost inaugurarea unui monument de for public amplasat în faţa gării CFR.

La evenimentul de vineri de la Buzău a ţinut să fie prezent şi preşedintele Camerei Deputaţilor, buzoianul Marcel Ciolacu, alături de alţi parlamentari şi oficiali de la Ministerul Transporturilor.

"Mi-a adus aminte vărul meu care era inginer că anul acesta se împlinesc 150 de ani de cale ferată la Buzău. Am luat legătura cu Regionala CFR Galaţi pentru a primi o locomotivă din patrimoniul naţional. Când am văzut-o prima dată pe peron am avut o emoţie extraordinară. Ne-am apucat apoi de lucru şi iată că astăzi suntem în măsură să vă prezentăm acest monument istoric important", a declarat Constantin Toma.

Profesorul universitar Alexandru Boroiu, de la Universitatea din Piteşti, este cel care a decoperit, în 2017, că Buzăul se află la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, s-a arătat încântat de modul în care Primăria Buzău a pus în valoare rezultatele studiilor sale.

Zona din faţa Gării CFR Buzău a fost resistematizată complet. Lucrările au costat 1,2 milioane de lei şi au fost executate de către Urbis Serv SRL, societatea de servicii a Primăriei Buzău. Tot în acest an, va începe reabilitarea străzilor 1 Decembrie 1918 şi Republicii, artere intens circulate care sunt separate chiar de rondul de la gară.